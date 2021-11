Gaddafis søn stiller op som præsident i Libyen

Saif al-Islam al-Gaddafi, som er søn er af Libyens mangeårige, afdøde leder Muammar Gaddafi, stiller op som præsident i landet.

Det oplyser en embedsmand fra Libyens valgmyndigheder søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Gaddafi er et af de mest prominente navne, der stiller op til valget 24. december.

Men analytikere er langtfra sikre på, at han vil være særligt populær blandt landets befolkning. Mange husker stadig Muammar Gaddafis lederskab som særdeles brutalt og anser ham for at have været en diktator.

Den nye præsidentkandidat er uddannet fra London School of Economics.

Han blev længe regnet for at være meget indflydelsesrig under sin fars lederskab.

Flere håbede, at Gaddafi-sønnen, som talte flydende engelsk, ville efterfølge sin far og måske indføre gradvise reformer.

Men da protester mod regeringen brød ud i 2011, bidrog han sammen med regeringen ifølge BBC til med vold og magt at slå ned på demonstranterne.

Mange medlemmer af Gaddafi-familien, heriblandt Muammar Gaddafi, blev under oprøret dræbt eller måtte flygte. I 2011 blev Saif al-Islam al-Gaddafi fanget af oprørere.

Han blev dog løsladt efter en årrække.