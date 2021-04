Gammelt aarhusiansk spisested til salg

Moesgaard Museum syd for Aarhus sætter Restaurant Skovmøllen til salg.

Restauranten - hvor mange århusianere og museumsgæster igennem årene har nydt et måltid mad - er beliggende i idylliske omgivelser i skoven lidt syd for Moesgaard Museum og har været forpagtet ud gennem mange år, mens museet har drevet selve møllen, hvor man ved særlige lejligheder har kunnet se det gamle mølleværk køre.

Der er servering både ude og inde og Restaurant Skovmøllen huser ud over 'almindelige' gæster også selskaber og salg ud af huset. Foto Christian Lykking

Museet beholder selv den fredede vandmølle, som fortsat vil indgå i museets formidling af herregårdsmiljøet omkring Moesgaard.

Det skriver Aarhus Stiftstidende lørdag.

I forbindelse med ophøret af den aktuelle forpagtningskontrakt, der udløber i december i år, ønsker Moesgaard Museum at sikre, at der også fremover kan være restaurant ved Skovmøllen uden, at museet fortsat skal stå som bygningsejer.

Godt for både museum og restaurant

Ønsket om at sælge restaurantdelen fra går helt tilbage til 2017, men først i juni 2020 godkendte et flertal i Aarhus Byrådet salget af det unikke sted.

- Vi har arbejdet med det her igennem flere år, og vi gør det, fordi vi er sikre på, at det vil være bedst for Skovmøllen og dens mange besøgende, at vi laver en deling, hvor museet koncentrerer sig om den historiske formidling, og vi får nogle nye ejere til restauranten, som har det som deres hovedfokus, forklarer direktør på Moesgaard Museum, Mads Kähler Holst, til Aarhus Stiftstidende.

Over for Ekstra Bladet uddyber Mads Kähler Holst, at blandt andet det faktum, at restaurantdelen ofte 'topper' om aftenen, når muséet er lukket, gør, at de to ting passer dårligt sammen.

Bindingsværket udvendigt og atmosfæren indvendigt skaber god, gammeldags krostemning i Restaurant Skovmøllen. Foto Christian Lykking

- Vi er kun ude på at optimere betingelserne både for driften af restauranten og museumsdelen, siger han.

Skovmøllen har fungeret som udskænkningssted siden 1800-tallet og museumsledelsen har været meget opmærksomme på, at salget skal ske under hensyntagen til historien og helheden. Der er ikke sat en pris på stedet, som kommer i udbud.