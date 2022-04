Gazprom bekræfter: Polen og Bulgarien får ikke mere gas

Det russiske gasselskab Gazprom bekræfter, at det har stoppet leverancerne til Polen og Bulgarien, fordi de to lande ikke vil betale for gassen i rubler.

Gazprom siger, at forsyningerne først vil blive genoptaget, når de to EU-lande indvilger i kravet om at betale for gassen i rubler. Det skriver Reuters.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har truet med at lukke for gassen til det øvrige EU.

Her har europæerne fastholdt, at man har indgået kontrakter med Gazprom om betaling i euro og dollar.

Ruslands krav om, at betaling må ske i rubler, skal være med til at understøtte den russiske valuta på et tidspunkt, hvor der er rettet hårde sanktioner mod landet for invasionen i Ukraine.

Bulgariens energiminister, Aleksandar Nikolov, siger onsdag morgen, at gasblokaden er et hårdt slag for den bulgarske økonomi.

- Det står lige for øjeblikket klart, at naturgas bruges mere som et politisk og økonomisk våben i den igangværende krig, siger han.

Rusland leverer cirka 55 procent af Polens forbrug af gas. For Bulgarien er det i nærheden af 90 procent.

Begge lande har gaslagre, så deres virksomheder og husholdninger bliver ikke ramt med øjeblikkelig virkning. Men de øvrige EU-lande følger nervøst med i, hvad der sker. Blandt andet i Tyskland og Italien, der i en årrække har gjort sig meget afhængig af russisk gas.

De to lande er samtidig nogle af EU's økonomiske lokomotiver. Det har udløst spekulationer om en europæisk recession, hvis Rusland går hele vejen og lukker for gassen til Europa.

Den britiske vicepremierminister, Dominic Raab, siger, at beslutningen om at stoppe for gassen til Polen og Bulgarien, viser, hvor isoleret Rusland er i dag.

- Det vil også have en meget ødelæggende effekt på den russiske økonomi, for de er ved i endnu højere grad - mere og mere - at blive ikke bare en politisk paria, mens også en økonomisk paria, siger han til Sky News.

Gas er sammen med olie Ruslands vigtigste indtægtskilder. I modsætning til olie kan Rusland ikke bare gå ud på verdensmarkedet og finde nye kunder til gas. Det kræver vidt forgrenede gasrør som dem, der findes i Europa, og som er forbundet til en stor leverandør som Gazprom.