Gennembrud: EU og Storbritannien enige om skilsmisseaftale

EU og Storbritannien er efter forhandlinger enige om implementeringen af udtrædelsesaftalen, bekræfter EU-kommissær Sefcovic efter strid om ny britisk lov.

Det er den slovakiske kommissær Maroš Šefčovič, der har berettet om aftalen på Twitter.

- Jeg er glad for at kunne meddele, at Michael Gove og jeg efter hårdt arbejde har indgået en principaftale for alle udeståender omkring skilsmisseaftalen, skriver EU-kommissær Maroš Šefčovič på Twitter.

Šefčovič er formand for Storbritanniens og EU's fælles komite om udtrædelsesaftalen.

Med indgåelsen af den endelige skilsmisseaftale, bliver Storbritannien efter planen løst fra sine regulerings-bånd til EU, som fortsat har været gældende siden briternes formelle udtræden af EU-samarbejdet 1. januar 2020.

Strid bilagt

Aftalen betyder blandt andet, at en britisk lov om toldkontrol mellem Nordirland og Irland ikke fremover vil føre til, at briterne kan løbe fra deres internationale aftaler.

Intern britisk handelslovgivning åbnede ellers for, at den britiske regering kunne se bort fra skilsmisseaftalen. Men klausulerne bliver nu slettet fra loven ifølge dagens aftale.

Den kontroversielle britiske lov har de seneste uger ført til, at medlemslande og EU-kommissionen har beskyldt briterne for at løbe fra brexit-aftalen fra sidste år. Og de seneste dage har en hurtig aftale om skilsmissebetingelserne set usandsynlig ud. Men med briternes beslutning om at bakke på det nordirske toldspørgsmål synes de sidste forhindringer i det fire et halvt år gamle brexit-spørgsmål banet af vejen.

