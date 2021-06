George Floyd-statue udsat for hærværk kort før strafudmåling

En statue af den dræbte amerikaner George Floyd er torsdag blevet udsat for hærværk i bydelen Brooklyn i New York.

Det sker, kort før Floyds drabsmand står til at modtage sin straf.

Den hvide betjent Derek Chauvin blev i april kendt skyldig. Fredag får han sin straf for at dræbe Floyd, der er sort, under en anholdelse i maj sidste år.

Statuen i Brooklyn blev afsløret i sidste uge og er omkring to meter høj. Den forestiller Floyds ansigt oven på en sokkel med påskrevne citater.

Torsdag morgen blev den fundet med mørk graffiti på Floyds ansigt og siderne af soklen. Samtidig var der blevet malet navnet på den højreekstremistiske gruppe Patriot Front på siden.

Gruppen, der menes at stå bag hærværket, har tidligere angiveligt hærget et andet mindestykke for Floyd i New Jersey nær New York.

- Jeg vil gerne være fuldstændig tydelig over for den nynazistiske gruppe, der står bag det her. Forsvind fra vores stat, skriver den demokratiske New York-guvernør Andrew Cuomo på Twitter.

Floyds død har tiltrukket sig stor opmærksomhed særligt i USA.

Sidste forår satte drabet gang i store demonstrationer under navnet Black Lives Matter. Demonstrationerne satte fokus på politivold og racemæssig ulighed i USA og spredte sig også til mange andre steder i verden.

Der var stor spænding om dommen i april, og fredag venter så endnu en afgørelse, når Derek Chauvin modtager sin straf.

Chauvin er blevet kendt skyldig i tre forskellige lovbrud - herunder forsætligt drab - der kan give 45, 25 og 10 års fængsel.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en straf på 30 års fængsel.

Flere advokater spår på forhånd, at han vil blive dømt til 20 til 25 års fængsel, skriver Minneapolis-avisen StarTribune.