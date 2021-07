Gidsler løsladt i Sverige

Et næsten ni timer langt gidseldrama i et svensk fængsel er onsdag aften endt med, at begge gidsler - to fængselsbetjente - er blevet løsladt.

Det oplyser svensk politi på sin hjemmeside.

En af fængselsbetjentene blev løsladt ved 19-tiden, mens den anden blev bekræftet løsladt omkring klokken 21.30. De har det efter omstændighederne begge godt, skriver den svenske avis Aftonbladet.

Gidselsituationen har udspillet sig i Hällbyanstalten i byen Eskilstuna, der ligger godt 100 kilometer vest for Sveriges hovedstad, Stockholm. Fængslet er i sikkerhedsklasse 1 og håndterer dermed de mest risikofyldte indsatte.

Det er to drabsdømte fanger, der har stået bag gidseltagningen. Det oplyser Jörgen From Nordin fra Kriminalforsorgen i Sverige.

Den svenske avis Expressen skriver, at der er tale om en 30-årig mand, der er idømt 18 års fængsel for et drab i 2016. Den anden skal være en 24-årig mand, der ligeledes er idømt 18 års fængsel for et knivdrab i 2019.

De er begge blevet anholdt efter gidseltagningen og bragt til politihuset i Eskilstuna. Det skriver Aftonbladet.

Parret tog lidt over onsdag middag - væbnet med tandbørster udstyret med barberblade - de to fængselsbetjente som gidsler.

Herefter skrev den svenske avis Aftonbladet, at de to indsatte forlangte at få stillet en helikopter til rådighed, hvis gidslerne skulle løslades i god behold.

Senere krævede fangerne, at der skulle leveres 20 pizzaer med kebab til deres afdeling. Det krav opfyldte politiet angiveligt. I hvert fald har billeder hos Aftonbladet vist pizzaerne blive lavet og leveret til fængslet.

Det er ikke første gang, at Hällbyanstalten i Eskilstuna har dannet ramme om en gidselsituation. I 2004 tog to fanger en kvindelig ansat som gidsel, truede hende med et hjemmelavet våben og førte hende til en anden afdeling.

Her barrikaderede de sig, inden de indsatte efter seks timers forhandlinger gav op frivilligt. Kvinden fik ingen fysiske skader.

Fængslet i Eskilstuna har 98 pladser.