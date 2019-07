Gigantisk gratis lyn-show

Wow! To fotografer fik i weekenden deres livs foto, og publikum fik sig en forrygende gratis oplevelse af de helt sjældne, da vejrguderne i weekenden gav et brag af en forestilling i den tyske by Stuttgart.

Allerede da den truende buldren nærmede sig storbyen i delstaten Baden-Württemberg, og himlen begyndte at glimte ildevarslende i det fjerne, greb de to fotografer Simon Adomat og Oskar Eyb deres fotoudstyr og stillede sig med deres stativ parat til at forevige lynstormen.

Klokken 2.08 kom det så. Den helt store åbningsscene, da vejrguderne valgte at udleve deres dødbringende raseri på én gang. Dusinvis af lyn dansede på samme tid omkring tårnet i et inferno af øredøvende lyd og lys.

Dødsensfarligt

Hvis de to fotografer fulgte de gængse råd fra vejreksperterne, var de indendørs eller langt væk fra tårnet. Ligesom man heller ikke bør stille sig i første række til den slags farligt smukke scenarier. For når det lyner, kan det være livsfarligt at opholde sig i nærheden af en genstand, der rager op.

De snarrådige fotografer fandt en chance for at finde et spot, hvorfra de kunne få det sjældent spektakulære sammentræf i kassen. De trykkede på udløseren, og med en lang eksponering på fem sekunder indfangede de den formidable, men også dødsensfarlige, forestilling.

I det tyske medie Bild.de advarer meteorolog Lars Kirchhübel mod at stille sig op i første række til den slags forestillinger:

- Lyn er farlige, og risikoen for at blive ramt er høj. I åbent terræn skal du gøre dig selv lille og sidde på mindst mulig plads. Søg derfor aldrig læ under træer, siger han til Bild.de.

DMI's råd: Det bør du gøre i tordenvejr Søg ikke ly under træer - og heller ikke i et telt under et træ. Hvis muligt, skal du undgå tårne, åbne pladser, sejlbåde og høje bjerge. Rør ikke ved elektrisk ledede genstande - f.eks hegn, rækværk, vandhaner eller apparater, forbundet til el- eller telefonnettet. Det er forholdsvis sikkert at være indenfor, men luk døre og vinduer - og rør ikke elektriske genstande. Det er ret sikkert at tale i telefon, men husk at det stadig er en elektrisk genstand, du har i hånden Det mest sikre er at sidde i en bil med lukkede døre - undgå at røre bilens sider. Også fly, tog, skibe er sikre. Cykling kan være farligt. Du bliver ikke beskyttet af gummidæk. Hvis du bliver fanget i en båd på søen i tordenvejr, er det bedst at søge så langt væk fra masten, som muligt. Hvis du bliver fanget i uvejret, skal du sætte dig på hug med samlede fødder i det fri under regnen. Læg dig IKKE ned på jorden, hvor din berøringsflade bliver for stor. Når du ser et lyn, så husk tommelfingerreglen: For hver tre sekunder, der går mellem lynene og braget, er lynet én kilometer væk. Kilde: DMI

10.000 lyn

Ifølge den tyske vejrtjeneste blinkede der mere end 10.000 lyn over hele Stuttgart denne søndag, hvilket er nok elektricitet til at kunne forsyne en by på størrelse med Horsens i et helt døgn.

Sandsynligheden for, at Horsens eller andre byer vil få en lignende tordenstorm inden for de næste døgns tid, foreligger, for der vil kunne komme lokale regn- og tordenbyger over hele landet, dog undtagen på Bornholm, siger DMI's vagtchef, Steen Rasmussen, til Ekstra Bladet mandag aften.

Hede nætter

Han kan desværre ikke forudsige, hvorvidt du kan blive en af dem, der kommer til at opleve et gratis lysshow af den kaliber, som tyskerne fik i weekenden. For tordenbygerne vil opstå sporadisk, og det kræver, du befinder dig midt i den, hvis du skal opleve det helt vilde lynshow, hvilket kan være livsfarligt.

Til gengæld kan vi i hele landet opleve endnu en af de hede nætter, for natten til tirsdag bliver lun og fugtig. Og i morgen kan du glæde dig til endnu en dag med 23-28 graders varme med både sol og lokale regn- og tordenbyger. Tirsdag er der varslet risiko for skybrud i den sydvestlige del af landet, lyder den seneste vejrmelding.