Glemt fossil afslører: Ottearmede blæksprutter var på Jorden længe før dinosaurerne

Et fossil, som lå gemt væk i en skuffe i over 30 år, skubber de ottearmede blæksprutters oprindelse næsten 100 millioner år længere tilbage

En forfader til nutidens ottearmede blæksprutter, der svømmede rundt for 330 millioner år siden.

Det er, hvad et hold palæontologer hævder at have fundet - og angiveligt skulle det skubbe artens oprindelse næsten 100 millioner længere tilbage i tiden - og altså til før, dinosaurerne levede.

Det skriver The Guardian om et nyt studie, ifølge Videnskab.dk.

Der er tale om et blækspruttefossil, der måler 12 cm i længden, og som - i modsætning til nutidens ottearmede blæksprutter - har ti og ikke otte arme.

Her støder vi på en udfordring ved det danske sprog: Blæksprutter opdeles på dansk i ottearmede og tiarmede blæksprutter, men forskellene mellem de to artsgrupper er større end som så.

Fossilet, som forskerne har analyseret, tilhører altså gruppen af ottearmede blæksprutter, selvom det har ti arme. Ligesom hos sine efterkommere er hver af de ti arme udstyret med to rækker af sugekopper.

Læs mere på Videnskab.dk: Vild video: Blæksprutter kaster mudder og muslingeskaller efter hinanden

Fundet af fossilet går helt tilbage til 1988 i Montana USA, og sidenhen lå det hengemt i en skuffe i mange år, indtil palæontologerne lagde mærke til, at der kunne anes ti lemmer.

Christopher Whalen, palæontolog ved American Museum of Natural History og medforfatter på studiet, fortæller til The Guardian, at fossilet også viser tegn på en blækpose, der kan være blevet brugt til at sprøjte i retning af rovdyr - som vi kender det fra nutidens ottearmede blæksprutter.

I det nye studie peger forfatterne på, at der er tale om en såkaldt vampyropod, der menes at være forfaderen til moderne blæksprutter.

Skulle de 330 millioner år holde stik, slår det dermed den tidligere ældste kendte fossil af en vampyropod af pinden, der menes at have været 240 millioner år gammel, lyder det fra forfatterne bag studiet.

- Det her er et meget spændende fund. Det skubber herkomsten (af ottearmede blæksprutter, red.) meget længere tilbage end hidtil kendt, udtaler Mike Vecchione, zoolog ved Smithsonian National Museum of Natural History i Washington, der ikke har været en del af studiet, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvor stor kan Ukraine-krigen blive?

Skabte nazisterne disse mystiske uran-kuber? Forskere er måske på sporet af et svar

Berømt polarforskers sunkne skib fundet i Antarktis efter 107 år