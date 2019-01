Grænse-show

’MAN kan ikke komme uden om tallene!’. ’Kontrollen har virket’.

SÅ SKRÅSIKRE og sejrsstolte er den omdiskuterede grænsekontrols politiske forkæmpere i S og DF, når de tolker den nye opgørelse over grænsekontrollens reelle effekt ved den tyske grænse.

VI SKAL nærmest sige tak, fornemmer man, fordi de har beskyttet fædrelandet mod invasioner af migranter, bevæbnede kriminelle og terrorister.

MEN hvad hvis tallene for konfiskeringer af våben i virkeligheden dækker over, at politiet har taget en masse peberspray fra almindelige borgere? Hvis de mange ’afviste’ i virkeligheden bare er nogle, der har glemt deres pas ...

I BETRAGTNING af, hvordan den opreklamerede grænsekontrol har drænet dansk politi nu i tre år, siden indførelsen i januar 2016, var det da rart at få på plads. Men her stopper meddelsomheden mærkeligt nok hos de ellers så ivrige fortalere.

OVER FOR Berlingske påstår DF’s Martin Henriksen f.eks., at en stor del af sigtelserne er over for menneskesmuglere. Men ifølge Berlingske viser tal fra Justitsministeriet, at menneskesmugling udgør lidt over seks procent af sagerne. Hvis seks procent er en stor del, har matematikundervisningen virkelig spillet fallit. Men det er dog også noget – man behøver bare ikke ’pynte’ på resultaterne.

MANGE andre sigtelser skyldes overlæs, narkopåvirket kørsel og manglende sikkerhedssele, lyder en anden melding via medierne.

DE RADIKALES Zenia Stampe mener at have regnet ud, at for hver 2300 mandetimer ved grænsen er der beslaglagt ét våben. Og fra Trine Bramsen (S) ved vi, at mange af de beslaglagte våben rent faktisk bare er pebersprays. Disse spray er i øvrigt nu lovlige i Danmark – ikke mindst takket være mange års intensivt fodarbejde fra Dansk Folkeparti.

TIDL. PET-CHEF Hans Jørgen Bonnichsen har tidligere kritiseret at tallene, som politikerne jubler over, er tilfældige og revet ud af noget statistik. Det gør han igen med de nye tal. Hvor mange domfældelser er der rent faktisk kommet ud af de tusindvis af sigtelser, spørger han f.eks. meget relevant.GRÆNSEKONTROLLEN skulle gerne give mere mening end det billede, der nu tegner sig af bagateller. En vis præventiv virkning er der sikkert også. Men alligevel ... En indsats, som måske i virkeligheden hovedsagelig nagler folk uden sikkerhedssele og peberspray, er ikke dét, vi får at vide, nødvendiggør den ene forlængelse af kontrollen efter den anden. Det er for tyndt at blive ved med at bavle om, at tallene taler deres tydelige sprog, når tallene ikke siger ret meget. SIDEN FLYGTNINGENE strømmede op langs motorvejene i 2015, har EU trods alt fået stoppet en del af strømmen. Både over Middelhavet og ad Balkanruten. Tiden er inde til at få de rigtige tal på bordet.