Grønlandske rubiner overrasker forskerne

Et fund af 2,5 milliarder år gamle rubiner fra Grønland viste sig at gemme på spor efter liv, ifølge et studie fra blandt andet Københavns Universitet (KU).

Det skriver KU i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Videnskaben har endnu ikke afklaret præcis, hvordan rubiner dannes i naturen, og det var egentlig med det formål, at de grønlandske rubiner i første omgang blev indsamlet.

Efter analyse af et internationalt forskerhold med dansk deltagelse viste rubinerne sig dog både at være blandt de ældste i verden, hele 2,5 milliarder år gamle, og at indeholde spor efter liv.

Rubinprøverne indeholdt små mængder af kulstoffet grafit, hvis specifikke sammensætning fortalte forskerne, at grafitten ikke kunne være skabt ved geologiske processer, men i stedet måtte have et biologisk ophav.

Grafitten kan eksempelvis være dannet af såkaldte cyanobakterier, ældgamle livsformer, som skaber energi gennem fotosyntese, skriver KU pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Men grafitten med det biologiske ophav er dog sekundært i forhold til gåden om selve rubinernes skabelse.

- Rent videnskabeligt set er det stadig lidt af et mysterium, hvordan rubiner overhovedet kan dannes, fordi det kræver et ekstremt lavt indhold af silicium i de omgivende bjergarter. Det er primært denne problemstilling, som vores studie tager fat på. Her bruger vi termodynamisk modellering for at beregne de kemiske forhold, der skal til for at danne rubiner, fortæller geolog Kristoffer Szilas, ifølge pressemeddelelsen. Det skriver Videnskab.dk.

- At vores arbejde så samtidig viser, at grafit-inklusionerne er af meget gammel biologisk oprindelse, er et sjovt spinoff, som offentligheden måske bedre kan relatere til.

