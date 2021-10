Guvernør forbyder obligatorisk vaccine mod covid-19 i Texas

Texas' guvernør, Greg Abbot, har mandag udstedt en ordre, som forbyder enhver at gøre covid-19-vaccination af ansatte obligatorisk. Ordren gælder også private virksomheder.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dermed lægger den republikanske guvernør op til et slagsmål med USA's demokratiske præsident, Joe Biden.

I september meddelte Biden, at han vil indføre nye føderale vaccinekrav, der omfatter 100 millioner amerikanere.

Det sker i en altomfattende indsats for at øge antallet af vaccinationer og dermed bremse smitten med Delta-varianten.

På et pressemøde i Det Hvide Hus 9. september gav Biden en følelsesladet tale om de mange millioner amerikanere, der er berettiget til en vaccine, men som endnu ikke er blevet vaccineret.

- Vi har været tålmodige, men vores tålmodighed er ved at være opbrugt. Jeres afvisning (af at blive vaccineret) har kostet os alle, sagde præsidenten ifølge AP.

Altid frivilligt

Han tilføjede, at den uvaccinerede minoritet 'kan forårsage stor skade - hvilket den gør'.

De føderale regler betyder, at alle arbejdsgivere med flere end 100 ansatte skal sørge for, at deres ansatte bliver enten vaccineret eller testet for coronavirus hver uge. Dette vil påvirke omkring 80 millioner mennesker.

Derudover kræver præsidenten, at de cirka 17 millioner sundhedsarbejdere på USA's klinikker og andre sundhedsfaciliteter, der modtager økonomisk støtte via Medicare- eller Medicaid-programmet, skal vaccineres.

I sin ordre skriver Greg Abbott, at han kraftigt opfordrer folk til at blive vaccineret, men at vaccination af texanere altid skal være frivilligt.

- Ingen i Texas kan tvinge nogen til at blive vaccineret mod covid-19. Det gælder alle, herunder både ansatte og forbrugere, der modsætter sig en vaccine af personlige, religiøse, medicinske eller andre årsager, skriver Abbott i sin ordre ifølge AP.

Greg Abbott er selv vaccineret og har også været smittet med coronavirus.