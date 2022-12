Hårdere fængselsstraf: Aung San Suu Kyi får syv år ekstra

Den tidligere leder i Myanmar Aung San Suu Kyi er ved en domstol idømt syv års fængsel for korruption.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Suu Kyi har været fængslet, siden militæret væltede hendes regering. Det skete i februar sidste år.

Den 77-årige modtager af Nobels Fredspris er tidligere blevet fundet skyldig i 14 anklagepunkter. Blandt andet korruption og læk af klassificerede oplysninger.

Suu Kyi er samlet set idømt 33 års fængsel for anklager om blandt andet forsøg på at påvirke landets valgkommission. Hun er desuden dømt for brud på restriktioner i forbindelse med covid-19.

Hun har afvist alle anklager og kaldt dem absurde.

Journalister er ifølge AFP blevet udelukket fra at deltage ved retsmøderne i sagen. Suu Kyis advokater har desuden fået forbud mod at udtale sig til medierne.

Flere vestlige lande har afvist retssagerne som en skueproces, der har været skabt for at holde juntaens største fjende på afstand.

Der har siden militærets magtovertagelse været uro i Myanmar. Flere end 2600 mennesker er blevet dræbt under sammenstød med militæret.

Suu Kyi ledede Myanmar, og partiet NLD vandt i 2015 en jordskredssejr ved Myanmars første frie valg i 25 år.

NLD vandt også det seneste valg i november 2020 overbevisende. Militæret bestred dog valgresultatet og overtog efterfølgende magten i det sydøstasiatiske land.

Suu Kyi modtog i 1991 Nobels Fredspris for sin kamp for demokrati i Myanmar.

Internationalt blev hun tidligere set som et fredsikon.

Men efter at Myanmars militær i 2017 indledte det, der af FN er blevet betegnet som et muligt folkedrab mod det muslimske rohingyamindretal, er hendes stjerne falmet på grund af beskyldninger om manglende indgriben.

