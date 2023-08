Hårdt presset: Nye tider for Wagner-gruppe

Det er nye tider for den berygtede russiske Wagner-gruppe.

Den private hær, der består af lejesoldater, har det svært i kølvandet på gruppens mytteri mod Ruslands militære top i juni.

Wagner-gruppen er økonomisk presset. Det viser nye britiske efterretninger, oplyser det britiske forsvarsministerium søndag på det sociale medie X, der før hed Twitter.

- Wagner-gruppen bevæger sig sandsynligvis mod nedskæringer og en omstruktureringsproces.

- Det sker i store træk for at spare på udgifter til stabslønninger, på et tidspunkt hvor man er under økonomisk pres, hedder det.

Ministeriet bemærker, at den russiske stat siden mytteriet i juni har handlet imod Wagner-leder Jevgenij Prigozjins økonomiske interesser.

- Der er en realistisk mulighed for, at Kreml ikke længere finansierer gruppen.

- Hvis Rusland ikke længere betaler Wagner, er det mest sandsynlige, at det er de belarusiske myndigheder, der betaler, hedder det.

Lejehærens oprør - eller mytteri - i juni blev ført an af Jevgenij Prigozjin, Wagner-gruppens øverste chef.

Efter at han opgav forehavendet og gav sine soldater ordre om at trække sig tilbage, blev Prigozjin sendt til Ruslands naboland Belarus.

Wagner-gruppen har kæmpet på Ruslands side i krigen i Ukraine. Men Prigoszjin har gentagne gange - før mytteriet - offentligt beklaget sig over den russiske militærledelse.

Wagner-gruppen har i dag et større antal soldater i Belarus.

De seneste uger har flere medlemmer af Wagner-gruppen vist sig i området ved grænsen mellem Polen og Belarus.

Det har skabt spændinger ved grænsen og fået Polen til at sende tusindvis af soldater til grænsen som en sikkerhedsforanstaltning.