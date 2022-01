Hædret landminerotte dør som 8-årig

En rottehelt er død.

I hele fem år har rotten Magawa ellers sniffet sig frem til mere end 100 landminer rundt omkring i Cambodja. Hans heltemodige gerninger har blandt andet givet ham en guldmedalje for sit heltemod.

I følge BBC sov Magawa stille ind i weekenden omringet af venner fra den organisation, der har trænet ham op. Rotter som Magwa har en gennemsnitlig levetid på syv år, hvis de er i fangenskab.

Landminer og tuberkulose

Organisationen APOPO er en belgisk NGO, der træner gambiske kæmperotter til at opdage landminer og tuberkulose. Magawa var ifølge APOPO den 'mest succesfulde rotte', de har arbejdet med i forhold til at finde miner.

APOPO kan desuden berette, at Magawa i sidste uge var fuld af liv og entusiasme. Men i løbet af weekenden blev han sløv, sov meget og havde ikke lyst til mad.

Magawa på arbejde, hvor han sniffer efter miner. Foto: Ritzau Scanpix

Magawa var født i Tanzania, og han skulle bruge et års træning, før han blev sendt til Cambodja for at starte sin minesniffer-karriere.

I løbet af sin karriere har helterotten været med til at gennemsøge mere end 141.000 kvadratmeter land. Han vejede 1,2 kg og var 70 cm. lang.

Den første rotte

Normalt ville det tage et menneske flere dage at gennemse et område på størrelse med en fodboldbane. Det samme kunne Magawa gøre på bare 20 minutter. Han modtog i 2020 PDSA guldmedaljen, der kan beskrives som dyrenes George Cross - den højest civile udmærkelse i commonwealth. PDSA er en velgørende organisation, der tager sig af syge dyr.

Han fik medaljen grundet sin 'livreddende hengivenhed til pligt'. Det gjorde ham til den første rotte, der har modtaget medaljen i løbet af organisationens 77-årige levetid.

I juni gik Magawa på pension, og i en pressemeddelelse skriver APOPO:

'Alle os i APOPO mærker tabet af Magawa, og vi er enormt taknemmelige for hans arbejde her'.