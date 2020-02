Hagl skaber kaos på motorvej

Opdateret klokken 16.57: Trafikken glider normalt igen, oplyser Vejdirektoratet.

En voldsom haglbyge skaber onsdag midt i myldretiden trafikkaos på en af landets mest overtrafikerede motorvejsstrækninger, motorvej E45 Ved Haderslev.

- Der er en del trafikkaos derude. Vi har to færdselsuheld, et i det nordgående spor, og et i det sydgående spor. En bil er væltet om på siden, men heldigvis er der ingen alvorlig personskade. Men situationen skaber betydelige kø-dannelser, siger vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet opfordrer folk til at køre forsigtigt og eventuelt finde alternative ruter. Det er endnu uvist, hvornår køerne er afviklet.

Der er pt. massiv kødannelse på Sdr.jyske motorvej E45 pga. dels glat føre og færdselsuheld v/ Vojens - det gælder i begge retninger. Tidshorisont ukendt. Der er heldigvis ingen alvorlig personskade. Find alternativ rute. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 12, 2020