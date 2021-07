Haiti mistænker 26 colombianere for drab på præsident

Politiet i Haiti har identificeret 28 mistænkte, som menes at have stået bag drabet på landets præsident, Jovenel Moïse.

Ifølge politiet er 26 af de mistænkte colombianere, mens to er haitiansk-amerikanere.

Det oplyser politichef Leon Charles torsdag aften lokal tid.

Jovenel Moïse blev skudt og dræbt i sit hjem natten til onsdag lokal tid.

Efter attentatet på den 53-årige præsident har politiet i Haiti anholdt 17 mistænkte.

- Vi har anholdt 15 colombianere og to amerikanere med haitiansk oprindelse. Tre colombianere er dræbt, mens otte andre er på fri fod, siger politichefen ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere har det lydt, at fire mistænkte var dræbt, men Leon Charles uddybede ikke justeringen.

Myndighederne har nu til opgave at finde dem, der planlagde angrebet, fortalte minister Mathias Pierre tidligere torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Motivet bag angrebet kendes endnu ikke.

Der kan dog tilsyneladende være tale om tidligere soldater i det colombianske militær, siger Colombias forsvarsminister, Diego Molano, torsdag ifølge AFP.

Det er foreløbige oplysninger i sagen, der indikerer, at der er tale om colombianske statsborgere, som er 'pensionerede medlemmer af hæren', siger forsvarsministeren i en video, der er sendt til flere nyhedsmedier.

Han har derfor bedt både hæren og colombiansk politi om at hjælpe med efterforskningen af drabet.

Imens fortsætter eftersøgningen efter de resterende formodede gerningsmænd.

Det var omkring klokken 01.00 lokal tid onsdag, at gerningsmænd trængte ind i Jovenel Moïses hjem i Pelerin og skød ham og hans hustru, førstedame Martine Möise. Hustruen overlevede, men er i kritisk tilstand.

Boligen ligger i bjergene over hovedstaden Port-au-Prince.

Efter hændelsen erklærede regeringen onsdag morgen krisetilstand i landet i to uger. Det giver sikkerhedsstyrker beføjelse til at ransage hjem samt forbyde enhver form for forsamling, som kan forstyrre freden.

Haiti ligger i Det Caribiske Hav, hvor det grænser op til den Dominikanske Republik. Der bor omkring 11 millioner mennesker i landet.