Halshuggede James Foleys mor håbede på syg joke til det sidste

Moren til den dræbte amerikanske journalist James Foley håbede, at meldinger om, at hendes søn var blevet henrettet, var 'en ondskabsfuld joke'.

Det fortæller hun ved en føderal domstol i Alexandria i den amerikanske delstat Virginia mandag.

Her er en retssag mod en af Foleys formodede fangevogtere fra den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) i gang.

- Jeg ville ikke tro på det, fortæller Diane Foley i retten.

I retssagen er den 33-årige El Shafee Elsheikh anklaget for drabene på James Foley og tre andre amerikanere i Syrien.

- Det virkede bare alt for forfærdeligt. Jeg håbede, at det var en ondskabsfuld joke, siger Diane Foley.

Hun fortæller videre, at det først rigtigt gik op for hende senere samme dag, da daværende præsident Barack Obama gik på tv og bekræftede, at James Foley var blevet henrettet af sine IS-fangevogtere.

El Shafee Elsheikh, også kendt om Jihad George, er anklaget for at være involveret i drabene på Foley, Steven Sotloff, der også var journalist, samt nødhjælpsarbejderne Peter Kassig og Kayla Mueller.

James Foley blev bortført af bevæbnede mænd i Syrien i november 2012.

Han var en erfaren korrespondent, der havde dækket krigen i Libyen, inden han tog til Syrien for at følge oprøret mod præsident Bashar al-Assads regime.

Han havde lovet at være tilbage inden jul. Familien begyndte at blive bekymret, da ingen havde hørt fra ham til Thanksgiving i november.

- Han ringede altid til os i højtiden. Der var en øredøvende stilhed, da vi ikke hørte fra ham, fortæller Diane Foley.

Det var en kollega til James Foley, som overbragte familien nyheden om, at han var blevet bortført.

- De første ni måneder vidste vi ikke, om han var i live eller ej, fortæller hun.

Den 19. august 2014 dukkede en grufuld video af drabet på James Foley op.

På videoen sidder Foley på knæ klædt i en orange fangedragt og har en sortklædt mand, senere kendt som Jihad John, stående ved sin side med en kniv i hånden. Kort tid efter skærer Jihad John halsen over på Foley.

James Foleys bror, Michael Foley, fortæller i retten mandag, at han så videoen en eller to gange.

- Jeg har ikke set den siden, men den har brændt sig fast i min hjerne, siger han.

El Shafee Elsheikh var angiveligt medlem af en berygtet IS-celle kendt som 'The Beatles' på grund af medlemmernes tydelige britiske accent.

El Shafee Elsheikh blev fanget af den kurdiske hær i 2018 sammen med et andet medlem af gruppen, Alexanda Amon Kotey.

Elsheikh nægter sig skyldig i anklagerne mod sig.