Harpoon-missiler fra Danmark er nået frem til Ukraine

Ukraines forsvarsminister bekræfter lørdag på Facebook, at hans land er i gang med at modtage Harpoon-missiler fra Danmark.

De skal bruges til at forsvare sortehavskysten.

Samtidig er der nået slagkraftige amerikanske artillerigranater frem. Det vil gøre det muligt for Ukraines hær at ramme mål over store afstande.

- Kystforsvaret i vores land vil blive styrket af Harpoon-missilerne - de vil blive brugt af uddannede ukrainske teams. Det skriver forsvarsminister Oleksij Reznikov.

Han forklarer, at missilerne fra Danmark, der kan ramme russiske krigsskibe fra land, vil blive brugt sammen med de Neptun-missiler, som Ukraine i forvejen råder over.

Det var USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, som mandag sagde, at Danmark ville levere Harpoon-missiler til Ukraine. Men den danske regering har ikke officielt bekræftet oplysningen.

Det vil regeringen heller ikke i forbindelse med lørdagens melding. I en mail til Ritzau skriver Forsvarsministeriet, at det 'af hensyn til fortroligheden om operative forhold' ikke kan 'gå i nærmere detaljer om våbendonationer'.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) vil således heller ikke gå nærmere ind i sagen, siger han i en skriftlig kommentar. Et citat, der også tidligere er blevet sendt til medierne om sagen.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi donerer våben til Ukraine, og det koordinerer vi også med blandt andet USA og Ukraine. Jeg ønsker ikke at gå yderligere ind i spørgsmål om konkrete donationer, siger han.

Rusland har brugt sin flådestyrke i Sortehavet til flere gange at angribe mål langs Ukraines kyst med raketter. Samtidig har det indledt en blokade af ukrainske havne. Det har hindret eksporten af hvede, hvor Ukraine er en af verdens vigtige producenter.

Reznikov siger, at de leverede Harpoon-missiler er sket i et samarbejde mellem flere lande. Herunder Storbritannien.

Harpoon-missilerne kan blive en alvorlig trussel for de russiske flådefartøjer. De kan affyres fra land og fra skibe i al slags vejr. Missilet bevæger sig over vand og er udstyret med en radar, der selv finder frem til målet.

Den ukrainske forsvarsminister bekræfter også, at amerikanske howitzer-granater af typen M109 er nået frem.