Harris beskylder Trump for magtmisbrug efter afslørende samtale

Præsident Donald Trump er desperat og misbruger sin magt. Det mener USA's kommende vicepræsident, Kamala Harris.

Udmeldingen kommer, efter at Trump angiveligt har bedt delstaten Georgias indenrigsminister, Brad Raffensperger, om at 'finde' flere stemmer i hans favør.

- Trumps handlinger afslører, hvor desperat han er, siger Harris under en begivenhed i byen Savannah i Georgia søndag aften lokal tid.

Avis: Trump tiggede Georgia-minister om at finde stemmer

Ved begivenheden i delstaten fører Harris valgkampagne på vegne af to demokrater, der kæmper om Georgias senatspladser.

Harris kalder videre Trumps forsøg på at omgøre efterårets valgresultat i Georgia for 'skamløst, kraftigt magtmisbrug'.

Også den republikanske kongresrepræsentant Adam Kinzinger reagerer kraftigt på avisen Washington Posts afsløringer i form af en lækket telefonsamtale mellem Trump og Raffensperger.

- Det er fuldstændig afskyeligt. Ethvert kongresmedlem, der overvejer at modsætte sig valgresultatet, kan ikke gøre det med god samvittighed i lyset af det her, skriver Kinzinger på Twitter.

Søndag aften dansk tid offentliggjorde Washington Post et klip fra en timelang samtale mellem Trump og Raffensperger.

Under samtalen forsøgte Trump ifølge avisen både at smigre, bønfalde og true sin partifælle Raffensperger til at omgøre valgresultatet.

- Folk i Georgia er vrede, folk i landet er vrede, sagde Trump på den optagelse, Washington Post er kommet i besiddelse af.

- Og der er ikke noget i vejen med at sige, at du ved, øh, at du har regnet på det igen, lød det fra præsidenten.

Telefonopkaldet er det seneste i en lang række af Trumps forsøg på at omgøre resultatet efter valget den 3. november.

Trump og hans hold af advokater har ikke fået medhold, i nogen af de mere end 60 søgsmål de har indgivet for at ændre på resultatet.

Demokraten Joe Biden vandt valget i Georgia med 11.779 stemmer mere end Trump. Delstaten er tidligere blevet betragtet som en sikker republikansk stat.

Selv hvis valgresultatet i Georgia blev omgjort, ville de 16 valgmænd ikke være nok til at ændre Bidens samlede sejr ved præsidentvalget, hvor han har sikrede sig 306 valgmænd mod Trumps 232.