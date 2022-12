Her bliver julen hvid - måske

En hvid jul var inden for rækkevidde, men så kom regnen og tøvejret og skyllede børnenes drømme ned i kloakkerne. Nordjyderne har dog stadig en chance for at få drysset lidt sne udover deres julehygge.

– Der er en mulighed for det, men jeg vil ikke sætte procenter på, siger vagthavende meteorolog hos DMI, Lars Henriksen.

Det var i hvert fald ikke vejrforholdene, der forhindrede de sidste julegave-indkøb i København. Foto: Kenneth Meyer

Skulle der komme hvidt fra oven i Nord- og Nordvestjylland, bliver det dog i mindre mængder, og flere steder vil det smelte, når det rammer jorden.

Søndag og mandag vil temperaturerne være mellem fire og ni grader med vind fra vest og sydvest, der kan nå op til kuling.

Ikke et snefnug at se i Hovedstaden. Foto: Kenneth Meyer

– Der er intet usædvanligt i dette julevejr. Måske kan der komme lidt hagl og så skal de, der skal krydse Storebæltsbroen 2. juledag lige tjekke vinden, men jeg regner ikke med, at blæsten kommer til at påvirke trafikken, siger Lars Henriksen, der ud fra en meteorologisk synspunkt synes, at Færøerne er det mest interessante sted i Rigsfællesskabet denne jul:

I bølgen blå

– Grønland ser rolig ud, men på Færøerne kommer der iskold luft ned fra nordøst, som godt kan give problemer og masser af sne.

Skal du en tur i julebølgerne i Danmark svinger havtemperaturerne fra godt to-tre grader på Vestkysten og op til syv grader i Øresund og den jyske østkyst.

Isnende kulde

Der er masser af sne og temperaturer, der runder minus 20 i flere amerikanske stater i midtvesten. Foto: Hyoung Chang/Getty Images

Mens det danske julevejr er lige så kedeligt som risengrød uden kanel, sukker og smørklat, så er der anderledes gang i den i USA.

Selv om DMI koncenterer sig mest om danske temperaturer, så går snakken ved kaffeautomaten, når vejret viser tænder i andre lande. Og lige nu går den snak om midtvesten i Guds eget land.

– Det er et lavtryk med iskold, arktisk luft, der ligger over området med de store søer. Her er der masser af frost, sne og advarsler om at holde sig indendøre visser steder, siger vagthavende DMI-meteorolog Lars Henriksen om stater som blandt andre Minnesota, Wisconsin og Michigan.

Har det aktuelle verdensvejr noget med klimaforandringer at gøre?

– Nej, ikke umiddelbart. Det er lidt af en klassiker med den slags vejr i midtvesten og det er jo også rimeligt sjældent, at vi får hvid jul herhjemme.

I Montana kan man muntre sig i kulden med at kaste kogende vand op i luften og se det blive forvandlet til en issky. Foto: TWITTER/@MEMENTOMORI_JMJ/Ritzau Scanpix

