Her er Nancy Pelosis erstatning

Den 52-årige Hakeem Jeffries er onsdag blevet valgt som ny leder for Demokraterne i Repræsentanternes Hus i stedet for den afgående Nancy Pelosi.

Jeffries, der er afroamerikaner, tilhører sit partis politiske centrum og har støtte fra Pelosi og en del andre ledende partimedlemmer.

Han var favorit til at vinde kampen om posten, efter at han tirsdag erklærede sit kandidatur.

Jeffries er den første sorte folkevalgte leder på den magtfulde post.

Den 52-årige politiker har været med i Demokraternes partiledelse siden 2019, og han er blevet valgt uden modkandidater ved en afstemning, som fandt sted for lukkede døre. Der er samtidig valgt nye ledere til flere andre topfunktioner i partiet.

Jeffries er 30 år yngre end Pelosi, og der tales om, at en ny generation nu kommer til i partiet.

- Den nye generation af ledere afspejler den dynamik og mangfoldighed, som der er i vores fantastiske land, sagde Pelosi i en lykønskningstale.

Den 82-årige veteranpolitiker meddelte tidligere i denne måned, at hun går af som leder i januar, hvor Det Republikanske Parti får et snævert flertal i Repræsentanternes Hus på baggrund af midtvejsvalget.

Hakeem Jeffries blev født som søn af socialarbejdere i New York-bydelen Brooklyn i 1970. Det er også i Brooklyn, at han har gjort sin politiske karriere.

Efter studier på flere eliteuniversiteter arbejdede han som erhvervsadvokat fra 1997 til 2006. Han gik ind i politik i 2000.

I seks år sad han i New Yorks delstatsforsamling. I 2012 stillede han op i New Yorks 8. kongresdistrikt, som omfatter store dele af Brooklyn. Medierne kaldte Jeffries 'Brooklyns Barack Obama', hvilket var en sammenligning, som han selv tog afstand fra.

Siden han blev medlem af Kongressen har Jeffries været anset for at være en kommende stjernepolitiker. Han har været en stærk fortaler for en politireform i forbindelse med politidrab på sorte.

- Han er kendt som en karismatisk politiker med skarpe replikker, men Jeffries regnes også som en forsigtig leder med evne til at bygge brede koalitioner, skriver nyhedsbureauet AP.

Jeffries har dog mødt modstand på sit partis venstrefløj, hvor han har langet ud efter grupper, som han mener er antidemokratiske.

Efter sin opvækst i det fattige Crown Heights bor han i dag sammen med sin hustru og to sønner i et nærliggende og mere middelklassepræget kvarter, Prospect Heights.