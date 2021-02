Her er Trumps nye advokater

Efter fem forsvarsadvokater i lørdags trak sig, har den tidligere amerikanske præsident Donald Trump udnævnt to nye advokater til at lede sin rigsretssag i Senatet i næste uge

Donald Trump har udnævnt to nye advokater til at føre den rigsretssag, der begynder mod ham i næste uge. Det sker, efter Trump ellers har måttet vinke farvel til fem advokater forud for rigsretssagen - bl.a. på grund af uenigheder over, hvilken forsvarsstrategi der skulle bruges.

Den tidligere amerikanske præsident ville nemlig gerne have, at forsvaret skulle handle om de anklager om valgfusk, som Trump kom med under det amerikanske præsidentvalg. En anklage, som er afvist over flere omgange i de amerikanske domstole.

Men nu har Trump altså fundet to nye advokater David Schoen og Bruce Castor.

Bruce Castor er tidligere Attorney General i Pennsylvania. Foto: Matt Rourke/Ritzau Scanpix

Bruce Castor

Bruce Castor er 59 år, advokat fra Pennsylvania og medlem af det republikanske parti.

Castor var bl.a. 'District Attorney' i Montgomery County i Pennsylvania fra 2000 til 2008, og han har været 'Attorney General of Pennsylvania' i 2016, hvilket svarer til det danske justitsminister.

Han blev bl.a. kendt i medierne for ikke at ville rejse tiltale mod Bill Cosby tilbage i 2005, hvilket han blev kritiseret for efterfølgende.

Advokat David Schoen ses her til højre. Foto: Alan Diaz/Ritzau Scanpix

David Schoen

David Schoen er en advokat med kontorer i Alabama og New York.

Han var bl.a. en del af det hold, der repræsenterede Trumps tidligere rådgiver Roger Stone, som blev dømt i november 2019 for at lyve under ed, mens undersøgelsen om Trump og Rusland stod på.

Trump benåede Stone, inden han forlod præsidentposten.

Schoen har også medvirket flere gange på det amerikanske nyhedsmedie Fox News.

