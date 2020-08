Her er Trumps 'store gennembrud'

USA's lægemiddelstyrelse, Food and Drug Administration (FDA), har søndag givet en særtilladelse til at behandle coronapatienter med blodplasma fra personer, der er blevet raske efter at have haft virusset.

Tilladelsen fra FDA kom, umiddelbart inden præsident Donald Trump på en pressekonference bekræftede nyheden.

Trump siger - i hvad han betegner som en 'historisk meddelelse' - at FDA har godkendt brugen af blodplasma fra raskmeldte coronasmittede til syge covid-19-patienter.

Behandlingen sænker dødeligheden med 35 procent for visse grupper, lyder det. Det er 'et enormt tal', siger Trump sent søndag aften dansk tid på en pressekonference i Det Hvide Hus.

Der er tale om en 'tilladelse til brug i nødsituationer', meddeler FDA.

- Vi er meget tilfredse med disse resultater, siger FDA-kommissær Stephen Hahn på pressemødet med henvisning til de 35 procents nedgang i dødeligheden.

Washington Post skriver, at der er tale om en midlertidig tilladelse, der kan gives under en sundhedskrise. Der bliver ikke stillet de samme strenge krav til dokumentation, som normalt gælder for behandlinger.

De foreløbige erfaringer tyder på, at blodplasma kan mindske dødeligheden blandt patienter med covid-19 og forbedre patienternes tilstand, hvis det gives inden for de første tre dages indlæggelse, meddeler FDA.

Peter Marks, der er direktør for FDA's center for biologisk forskning, sagde på et onlinemøde søndag, at han ikke ser 'nogen bekymrende sikkerhedsadvarsler' ved brugen af blodplasma.

Indtil videre er omkring 70.000 patienter i USA på forsøgsbasis blevet behandlet med blodplasma, tilføjede han.

Trump har i de seneste dage lagt pres på FDA. Lørdag skrev han på Twitter, at 'den dybe stat eller hvem det er' hos FDA gør det meget vanskeligt for medicinalselskaber at finde forsøgspersoner.

Han beskyldte FDA for at ville forsinke en eventuel behandling til efter præsidentvalget den 3. november.

Den dybe stat henviser til en teori om, at der skulle være en gruppe højt placerede personer, som i hemmelighed træffer beslutninger udenom de demokratisk valgte ledere.

Dansk overlæge: Ikke noget nyt

Ledende overlæge på Infeksionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard, siger til TV 2, at der som sådan ikke er noget nyt i behandlingen, og at det desuden kan være svært at vide noget med sikkerhed om effekten af den.

- Vi har kendt de her resultater i noget tid, og problemet med at vurdere effekten er, at der ikke er en sikker kontrolgruppe. Det vil sige, at de data, vi har, de er ikke overbevisende. Der er noget, der tyder på, at der kan være en effekt, men vi mangler lodtrækningsforsøg for at kunne sige, at det her er en effektiv behandling, siger Lars Østergaard til TV 2.

Også i Danmark har man gennem noget tid forsøgt at bruge blodplasma fra tidligere coronapatienter i behandling af covid-19-syge.