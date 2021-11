Historisk afsnit om fossile brændsler er med i COP26-udkast

Et potentielt historisk afsnit om fossile brændsler har overlevet endnu en nat med forhandlinger ved FN-klimakonferencen COP26 i Glasgow.

Fossile brændsler er nævnt direkte i det seneste udkast til en COP26-aftale, som er offentliggjort lørdag morgen.

Hvis det kommer med i den endelige erklæring, vil det være første gang nogensinde i en COP-aftale.

Fossile brændsler er også blevet nævnt i de to tidligere udkast til en endelig aftale ved COP26. Men teksten om det er løbende blevet udvandet, så den er mere spiselig for flere nationer.

I det seneste udkast bliver lande opfordret til at accelerere udviklingen hen mod systemer, som udleder mindre CO2.

- Inklusive ved hurtigt at skrue op for ren energi og accelerere udfasningen af kulkraftværker, som ikke indfanger CO2, og ineffektiv statsstøtte til fossile brændsler, hedder det i udkastet.

Det er samme ordlyd som i forrige forslag til en endelig tekst. Der er imidlertid kommet en tilføjelse mere på det omstridte afsnit.

Her står der, at parterne 'erkender behovet for støtte hen mod en retfærdig omstilling'. Det er endnu en måde at gøre det lettere for nationer, der ser kritisk på afsnittet, at nikke ja i sidste ende.

I det første udkast var tonen over for fossile brændsler mere konsekvent. Her blev lande direkte opfordret til at udfase kul og stoppe tilskud til fossile brændsler.

Det kan virke åbenlyst, at fossile brændsler, som har stor andel i klimaforandringerne, bør nævnes i regi af FN's klimakonferencer.

Men ved klimakonferencerne skal alle parter være enige om det hele, før en færdig erklæring kan komme i hus. Derfor har lande glade for kul-, olie- og gas forhindret det i at blive nævnt før.

Og da det fortsat er nævnt i det seneste udkast, kan det tyde på, at det får lov at komme med. Det vil i så fald være en stor sejr for det britiske COP-formandskab.

Danmarks klimaminister Dan Jørgensen (S) sagde fredag, at selv om formuleringerne om de fossile brændsler ikke er så stærke, som han havde håbet, så vil det være et stort skridt, hvis det er med i den endelige tekst.

- Det, synes jeg, vil være et stort fremskridt og noget at bygge videre på, sagde han.

COP26 er inde i den afsluttende fase. Ifølge tidsplanen skulle det være afsluttet fredag, men det er gået over tid og fortsætter lørdag. Det er ganske normalt for FN's klimatopmøder.

Det britiske formandskab sigter efter at afslutte klimakonferencen lørdag, hvor det seneste udkast er udgangspunkt for de videre drøftelser.