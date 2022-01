Højesteret blokerer Joe Bidens coronaplan

USA's Højesteret har torsdag blokeret præsident Joe Bidens krav om, at ansatte i store amerikanske virksomheder skal være vaccinerede mod coronavirus eller lade sig test ugentligt.

Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Højesteret har dog samtidig tilladt, at Bidens administration kan gå videre med et krav om, at sundhedsansatte skal være vaccineret.

Torsdagens afgørelse vil derfor formentlig blive mødt med blandede følelser hos den demokratiske amerikanske præsident.

Højesteret har vurderet, at Bidens administration ikke har bemyndigelse til at kræve, at ansatte i virksomheder med mere end 100 ansatte bliver vaccineret mod coronavirus eller lader sig teste ugentligt.

Mere end 80 millioner mennesker ville have været underlagt kravet.

- Det er betragteligt indgreb i et stort antal ansattes liv og helbred, hedder det i torsdagens afgørelse fra Højesteret.

USA's Højesteret består af seks konservative dommere og tre liberale.

Alle seks konservative dommere stemte imod forslaget om et vaccine- eller testkrav til ansatte i store virksomheder. De tre liberale stemte for.

Fem ud af ni dommere stemte for, at Biden-administrationen kan gå videre med kravet om vaccine til sundhedsansatte.

Her tilsluttede den konservative højesteretspræsident, John Roberts, og den konservative dommer Brett Kavanaugh sig de tre liberale dommere.

USA er både det land i verden, der har registreret flest tilfælde af coronasmitte og flest coronarelaterede dødsfald.

Målt per indbygger ligger en række lande dog over USA.

Antallet af coronarelaterede dødsfald, der i USA lyder på cirka 868.000, er 19.-flest i verden målt per indbygger.

Det fremgår af tal fra statistikbanken Worldometer.

Flere østeuropæiske lande og Brasilien er blandt de lande, der relativt set har flere coronadødsfald. Flest af alle er Peru, der med over 200.000 coronadødsfald har over 6000 per en million indbyggere.

