Højgravid og manden testet positiv: - Jeg frygtede for lillesøster

Michelle Dreier har termin i dag - for otte dage siden blev hendes mand testet positiv for corona

I Ribe skal fire snart blive til fem. Faktisk er det så tæt på, at det kan blive, hvornår det skulle være.

Thomas Schmidt og Michelle Dreier venter nemlig deres tredje datter, og Michelle har termin i dag.

Men i en rutine-test for otte dage siden blev Thomas Dreier testet positiv for corona.

I forbindelse med de seneste artikler i medierne om dødfødte corona-spædbørn har forældrene fra Ribe været igennem noget af en rutsjebanetur de seneste otte dage.

Svært at konvertere

Parret Michelle og Thomas Schmidt bor i Ribe og er begge selvstændige og forældre til to små piger på fire og fem år.

Selvom parret har taget deres forholdsregler og passet på, kom corona alligevel helt tæt familien på det mest uheldige tidspunkt.

Nemlig kort før Michelle havde termin med deres tredje datter.

- Thomas havde meget milde symptomer, og det var egentlig kun, fordi vi snart skulle føde, at vi allesammen fik en test. Den var så positiv ved Thomas, siger Michelle Dreier da Ekstra Bladet snakker med hende på terminsdagen.

Fra juni til november har der været 11 dødfødsler i Danmark, hvor moderen havde corona. Fælles for de 11 dødfødsler er, at coronavirus var skyld i, at graviditeten endte tragisk.

Det fremgår af en ny undersøgelse, som Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har lavet.

Siden Michelle Dreier blev gravid i april, har tilgangen til gravide og corona ændret sig markant.

- Da jeg opdagede, at jeg var gravid i april, anbefalede sundhedsmyndighederne, at man ikke blev vaccineret som gravid. Man vidste ikke, om det kunne skade barnet, siger Michelle Dreier.

- Nu har det så ændret sig 180 grader, og det kan skade barnet, hvis man ikke tager vaccinen. For mig har det her skift været rigtig svært at forholde sig til, og jeg må indrømme, at den første information har plantet sig så dybt i mig, at jeg nu har svært ved at konvertere, fortsætter Michelle Dreier, der ikke er vaccineret, men i stedet passer ekstra på.

Da Michelle Dreier blev gravid tilbage i april, var corona på vej den rigtig vej. Derfor har det også overrasket den kommende mor til tre, at virussen er kommet så stærkt tilbage. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ifølge undersøgelsen fra Dansk Selskab for Obsterik og Gynækologi er alle 11 børn forløst i tredje trimester og var næsten fuldbårne. Det vurderes, at børnene havde overlevet, hvis mødrene ikke havde haft corona.

- Bliver man syg og får svært ved at trække vejret, så kan man risikere at måtte forløse moderen og få barnet ud. Det kan være på et tidspunkt, hvor barnet ikke er færdigt udviklet, siger Annemette Wildfang Lykkebo, som er formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, til Ritzau.

- Derudover kan coronavirus give forandringer i moderkagen, og det kan betyde, at den ikke fungerer optimalt, forklarer hun.



Uden mand til fødslen

På grund af corona så det ud til, parret skulle droppe planen om en hjemmefødsel, og at Michelle Dreier har skulle føde datteren uden sin mand med som støtte.

- Den dag, hvor Thomas bliver testet positiv, havde jeg faktisk veer om aftenen. Så jeg tog min storebror med på fødegangen, fortæller Michelle Dreier, der måtte overbevise personalet om, at hun ikke havde snydt dem og taget sin mand med alligevel.

- Jeg blev jo også behandlet som en, der var positiv med corona, så de kom i dragter og med masker på. Jeg skulle også selv have mundbind på, og de anbefalede mig at have det på under hele fødslen, hvilket ikke var særlig rart.

Veerne gik i sig selv igen den aften, og lillesøster er stadig inde i maven på Michelle Dreier, da Ekstra Bladet snakker med hende.

Selvom den erfarne mor altid har hvilet meget i at være gravid og at være mor, er en graviditet under corona ikke noget, som hun ønsker igen.

- Jeg har selvfølgelig været bekymret for, hvordan det har kunnet påvirke hende derinde. Derfor har vi (Thomas og Michelle, red.,) også holdt afstand, da han var positiv.

- Men igen - jeg har svært ved at forholde mig til alt det her med corona, fordi jeg efterhånden synes, at det er blevet et holdningsspørgsmål, mere end det er videnskabeligt, slutter Michelle Dreier.

Heldigvis for parret fra Ribe kan den oprindelige plan om en hjemmefødsel måske lykkes, da Thomas Schmidt nu har været symptomfri i mere end 48 timer, og lillesøster lader vente på sig lidt endnu.