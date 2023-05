Højreradikal leder får 18 års fængsel efter stormløb på Kongressen

Stifteren af den højreradikale gruppe Oath Keepers Stewart Rhodes er blevet idømt 18 års fængsel for sin rolle i stormløbet på den amerikanske kongres 6. januar 2021.

Det har en føderal domstol afgjort torsdag.

Da dommen blev læst op, sagde dommer Amit Mehta:

- I årtier har det været tydeligt, at du ønsker, at dette lands demokrati opløses i vold.

- Du udgør en vedvarende trussel og fare for dette land, lød det.

Forinden havde Rhodes selv erklæret, at han betragter sig som 'en politisk fange'. Men det afviste dommeren.

Rhodes er dømt for 'oprørsk sammensværgelse', som involverede forsøg på 'at vælte, nedlægge eller med magt ødelægge USA's regering', lyder det.

Han er desuden blevet dømt for blandt andet at have manipuleret med dokumenter.

Anklagemyndigheden mente, at Rhodes' straf burde skærpes af flere årsager, herunder hans 'terroristiske adfærd'. Det var dommer Mehta enig i.

Dommeren fandt det bevist, at Stewart Rhodes 'var i toppen af kæden', og at han var skyldig fra gruppens handlinger.

Det er den længste straf, der indtil videre er givet i sagskomplekset, som omfatter over 1000 sigtede.

Indtil torsdag lød den længste fængselsstraf på 14 år. Den fik en mand i Pennsylvania, der angreb politiet under stormløbet.

Anklagemyndigheden mente, at Rhodes skulle straffes med 25 års fængsel.

Ved stormløbet i 2021 havde demonstranter samlet sig foran Kongressen.

De bevægede sig mod kongresbygningen, efter at republikaneren Donald Trump, der havde tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden, havde holdt en brandtale ved Det Hvide Hus.

Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage og 'kæmpe som ind i helvede'.

Demonstranterne røg i klammeri med politiet og endte med at trænge ind i Kongressen. Flere personer døde i forbindelse med urolighederne.

Med til urolighederne var medlemmer af gruppen Oath Keepers. Den består blandt andet af tidligere soldater og politibetjente.

Oath Keepers er kendt for at troppe op til amerikanske demonstrationer bevæbnet til tænderne.

Rhodes selv er tidligere soldat og uddannet fra det juridiske fakultet ved det prestigefyldte Yale Universitet.

Han grundlagde Oath Keepers i 2009. Han bærer en klap for øjet efter at have skudt sig selv i ansigtet ved et uheld.

Rhodes blev kendt skyldig tilbage i november.

Senere torsdag skal den samme dommer også udmåle straf til Kelly Meggs, som er tidligere leder af Oath Keepers i delstaten Florida. Her går anklagemyndigheden efter 21 års fængsel.