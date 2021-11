Holland er ramt af coronaoptøjer for tredje nat i træk

Voldelige protester præger i flere byer i Holland sent søndag aften, oplyser politi og medier i landet.

Demonstranter fyrer fyrværkeri af og begår hærværk i de nordlige byer Groningen og Leeuwarden samt i Enschede i det østlige Holland og Tilburg i syd.

De er stærkt utilfredse med den hollandske regerings seneste tiltag for at bremse coronasmitten.

Mindst fem mennesker er anholdt i Enschede, der ligger nær grænsen til Tyskland.

- Fem mennesker er lige blevet anholdt i bymidten for at opildne til uro og for vold, meddeler politiet på Twitter.

I Groningen er kampklædt politi sat ind for at stoppe mindre grupper af demonstranter, der begår hærværk, oplyser politiet i byen.

Såret af skud

I Leeuwarden blev en fodboldkamp kortvarigt afbrudt, efter at fodboldfans, som ikke har adgang til stadion på grund af de nye coronaregler, kastede fyrværkeri ind på området. Det rapporterer hollandske medier.

Urolighederne i de hollandske byer begyndte fredag aften i havnebyen Rotterdam, hvor demonstranter tændte ild til biler og containere og begik hærværk flere steder.

Her blev 55 mennesker anholdt. Fire mennesker blev såret af skud.

Lørdag aften var der nye optøjer i regeringsbyen Haag og i byerne Stein og Roermond i det sydlige Holland samt i byen Urk.

Her blev i alt 48 mennesker anholdt, oplyste politiet tidligere søndag.

Urk ligger i et område, der betegnes som Hollands bibelbælte. Her er vaccinationsraten meget lav, hvilket skyldes konservative religiøse holdninger, skriver hollandske medier.

Delvis nedlukning

Optøjerne kommer en uge efter, at landet indførte en delvis nedlukning i et forsøg på at begrænse coronasmitten.

Holland har - som mange andre lande - oplevet en markant stigning i antallet af nye smittetilfælde.

I et forsøg på at nedbringe antallet af nye tilfælde har regeringen indført en delvis nedlukning, der skal vare i mindst tre uger. Det betyder blandt andet, at barer, restauranter og andre steder skal lukke tidligt.

Regeringen overvejer også at indføre en regel om, at man skal vise et coronapas for at få adgang visse steder. Det vil udelukke mange mennesker, der ikke er vaccineret.

Det er dog endnu uvist, om reglen om coronapasset bliver til virkelighed. Der er modstand mod forslaget i parlamentet.