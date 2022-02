Holland: Forlad Ukraine nu!

Holland råder sine borgere til at forlade Ukraine så hurtigt som muligt. Det oplyser Hollands ambassadør i Ukraine ifølge radiostationen BNR.

Det sker med henvisning til den alvorlige sikkerhedssituation i området. Rusland har opmarcheret op mod 130.000 soldater langs grænsen til Ukraine og i Hviderusland.

Det er det råd, som hollandske statsborgere har fået fredag eftermiddag af ambassadør Jennes de Mol i Kijev. Det er ifølge BNR sket under et digitalt møde.

Der er ikke tale om en ordre til landets borgere, men en opfordring, rapporterer radiostationens korrespondent i Kijev.

Samtidig er der i det vestlige Ukraine i byen Lviv blevet indrettet et diplomatisk kontor, hvor hollandske borgere kan henvende sig.

Torsdag aften opfordrede USA's udenrigsministerium amerikanske statsborgere i Ukraine til at forlade landet med det samme på grund af 'øgede trusler om en russisk militæraktion' mod Ukraine.

I et interview med NBC News gentog præsident Joe Biden opfordringen. Han sagde samtidig, at han ikke vil sende soldater ind for at redde amerikanere, der først vil flygte fra landet, hvis Rusland invaderer.

- Tingene kan hurtigt gå amok i Ukraine, advarede han ifølge Reuters.