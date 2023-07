Hollands længst siddende premierminister søger ikke genvalg

Hollands premierminister, Mark Rutte, siger mandag efter et regeringssammenbrud, at han ikke vil forsøge at blive genvalgt til en femte periode.

Han vil forlade hollandsk politik, efter at der er afholdt valg i november.

- De seneste dage har der været meget spekulation om, hvad der motiverer mig. Det eneste svar er Holland, siger Rutte i en tale til parlamentet før en debat om kollapset.

- I går morges tog jeg beslutningen, at jeg ikke igen vil være tilgængelig som leder af VVD. Når en regering er dannet efter valget, vil jeg forlade politik.

Mark Ruttes regering, der består af fire partier inklusive hans eget, VVD, havde været ved magten i halvandet år.

Fredag blev det meddelt, at Ruttes fjerde regering ville træde tilbage. Det skete på grund af uenighed om landets asylpolitik. Regeringen kunne ikke nå til enighed om en aftale på området.

Den 56-årige Rutte har været premierminister siden 2010 og er dermed Hollands længst siddende af slagsen.

Han ventes at blive siddende i spidsen for en midlertidig regering, indtil en ny er dannet. Den proces kan tage flere måneder i Holland, hvor det politiske landskab er fragmenteret.

Mandag står han dog over for en tillidsafstemning i det hollandske parlament. Dermed kan hans tid som midlertidig premierminister blive særdeles kort.

VVD står for Folkepartiet for Frihed og Demokrati og anses for at være et centrum-højreparti.

Et af de tiltag, som havde skabt splid i regeringen, var VVD's forslag om at gøre det vanskeligere for flygtninge at få familiesammenføring.

To af de tre øvrige partier i regeringskoalitionen - det socialliberale D66 og Kristen Union - afviste at støtte det.

Antallet af asylansøgere, der kommer til Holland, steg sidste år med en tredjedel til 46.000 efter at have været lavere under coronapandemien.