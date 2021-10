Holocaustcenter: Graffiti ved Auschwitz er et angreb på ofre

Ni barakker i nazisternes tidligere koncentrationslejr Auschwitz er blevet udsat for groft hærværk i form af graffiti med antisemitiske slagord.

Hærværket 'udgør et angreb, ikke blot mod mindet om ofrene, men også mod ofrene og enhver person med en samvittighed', lyder det fra det israelske mindecenter for Holocaust, Yad Vashem.

Graffitien blev opdaget tirsdag. Der er på både tysk og engelsk skrevet ord, som for nogles vedkommende er rettet mod jøder, med spraymaling på ni af de gamle træbarakker.

- Nogle af dem (teksterne, red.) var af antisemitisk karakter, meddelte Auschwitz-museet tirsdag aften.

Centret kalder det 'et angreb mod symbolet på en af de største tragedier i menneskehedens historie og et ekstremt smerteligt slag for mindet om alle ofrene'.

Der er tale om citater fra det gamle testamente i biblen, som ofte bruges af antisemitter, og slagord, som benægtere af Holocaust bruger.

Holocaust er betegnelsen for nazisternes folkedrab på jøderne. Det kostede omkring seks millioner jøder livet under Anden Verdenskrig.

Polsk politi har indledt en efterforskning og er i færd med at gennemgå optagelser fra overvågningskameraer.

Politiet beder også besøgende, der har været ved de pågældende barakker tirsdag og kan have set noget, om at henvende sig.

Når politiet er færdig med efterforskningen, vil graffitien blive fjernet, oplyser Auschwitz-museet.

Den store Auschwitz-Birkenau lejr blev etableret i forbindelse med krigen, hvor Polen var besat af Nazityskland.

Nazisterne slog over en million mennesker ihjel i denne lejr. De fleste af dem var jøder, men der var også homoseksuelle, romaer og andre minoriteter blandt ofrene.