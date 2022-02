Honduras' ekspræsident ført væk i lænker efter narkomistanke

Politiet i Honduras har tirsdag lokal tid pågrebet landets tidligere præsident Juan Orlando Hernández.

Således blev ekspræsidenten ført væk i håndjern og lænker fra sit hjem i hovedstaden Tegucigalpa.

Anholdelsen sker i kølvandet på en amerikansk udleveringsanmodning på baggrund af anklager om narkotikahandel.

I direkte optagelser vist på nationalt tv giver betjente Hernández en skudsikker vest på og placerer en lænke mellem hans håndjern og ankler, før de fører ham hen til en nærliggende base for politiets specialstyrker i Tegucigalpa.

Tilbageholdelsen af den højreorienterede tidligere leder sker, efter at en honduransk dommer tidligere tirsdag gav ordre om at anholde ham som følge af USA's udleveringsanmodning.

Et dokument fra den amerikanske ambassade viser, at de amerikanske myndigheder mener, at Hernández var involveret i narkotikahandel mellem 2004 og 2022.

Ifølge dokumentet var Hernández en del af en operation, der gik ud på at modtage tonsvis af kokain fra Colombia og Venezuela og sende det videre til USA.

Hernández modtog angiveligt millioner af dollar i bestikkelse for at beskytte narkosmuglere imod efterforskning og retsforfølgelse.

Den 53-årige Juan Orlando Hernández har lovet at samarbejde med det nationale politi. Han afviser samtidig alle anklager mod sig.

Han skal møde i retten onsdag morgen lokal tid.

Der har i månedsvis været spekulationer om, hvorvidt Hernández vil blive sigtet i USA, hvor hans bror sidste år blev idømt livsvarigt fængsel for narkotikasmugling.

Ifølge det amerikanske justitsministerium finansierede Hernández dele af sin præsidentkampagne med narkopenge.

I sidste måned tiltrådte den venstreorienterede Xiomara Castro som præsident efter Hernández. Hun blev dermed landets første kvindelige præsident.