Hongkongs politi slår rekord med fund af 700 kilo kokain

Politiet i Hongkong har søndag offentliggjort fundet af 700 kilo kokain, der angiveligt var smuglet ind i byen via speedbåde.

Fundet er Hongkongs største til dato, lyder det videre. Tidligere lød rekorden på 649 kilo kokain, der blev opdaget af toldmyndighederne i 2012.

De 700 kilo kokain anslås at have en værdi på godt 750 millioner kroner.

Ifølge politiet har coronapandemien og den tilhørende nedlukning af flytrafik tvunget smuglere til at foretage større og mere risikable sendinger af stoffer i stedet for at smugle mindre portioner gennem lufthavne.

Hongkongs politi gjorde fundet fredag, da betjente opsnappede en mand med en vogn i Fo Tan-industrikvarteret i Hongkong. Her fandt politiet 150 blokke med kokain pakket ned i papkasser.

Senere blev yderligere 492 blokke fundet i en industribygning og en lejlighed i det samme område. Det førte til anholdelsen af to mænd på 19 og 25 år.

- Vi tror, at stofferne er blevet transporteret via langdistanceskibsfart til områder omkring Hongkong fra deres kilde i Sydamerika. Det er herefter blev smuglet ind af ulovlige speedbåde, siger politiinspektør Ng Kwok-cheung.

- Vi har fundet mange vandtætte tasker, der stadig var våde, da vi fandt dem, og alle kokainblokkene var nøje indpakket i plastik, lyder det.

Hongkong hører under Kina som en særlig selvstyrende region, der har delvist selvstyre under devisen 'ét land - to systemer'. De seneste år har Kina dog i stigende grad øget sin indflydelse i regionen.