Hoppeborg blæste væk: Fire børn dræbt

Fire børn er døde, fire børn er i kritisk tilstand, og et barn er i alvorlig tilstand efter en hoppeborgsulykke i den australske delstat Tasmanien torsdag formiddag lokal tid.

Det skriver avisen The Sydney Morning Herald.

Ulykken skete på en skole i byen Devonport omkring klokken ti, da et kraftigt vindstød blæste hoppeborgen cirka ti meter op i luften, mens børn legede på den.

Det er to piger og to drenge, som på tragisk vis har mistet livet i ulykken.

- Jeg kan nu ulykkeligvis bekræfte, at fire børn er døde, fire er i kritisk tilstand, og én er i alvorlig tilstand, siger Darren Hine, der er politikommissær ved politiet i Tasmanien, torsdag eftermiddag lokal tid ifølge avisen.

Han tilføjer, at de afdøde børn gik i et klassetrin i Australien, der typisk er for børn, der er mellem 10 og 11 år gamle.

Dybt berørte

Optagelser fra stedet viser forældre, som ankommer til skolen for at hente deres børn, og elever, der strømmer ud gennem portene.

Skolen er blevet lukket for resten af dagen, og forældre er blevet bedt om at hente deres børn hurtigst muligt.

Flere helikoptere er set fragte tilskadekomne fra stedet.

Tv-billeder fra ABC viser tydeligt berørte betjente, der omfavner hinanden på skolens område, hvor ambulancereddere kan ses yde førstehjælp.

- Vores tanker er hos familierne og de pårørende, udtaler politiet i Tasmanien i en erklæring.

Hjerteskærende

Torsdag er sidste skoledag for de fleste børn i Tasmanien inden jule- og sommerferien.

Delstatsleder i den australske delstat Peter Gutwein siger, at han afventer yderligere information, og at hans tanker går til børnene, forældrene og redningsarbejderne.

- Mine tanker går naturligvis til de berørte mennesker, siger han ifølge The Sydney Morning Herald.

Australiens premierminister, Scott Morrison, kalder ulykken 'rystende' og 'hjerteskærende'.

- Der er tale om små børn, der er ude med deres familier på en glædens dag, og så udvikler det sig til sådan en forfærdelig tragedie - og så på denne tid af året. Det knuser mit hjerte, siger han på et pressemøde torsdag eftermiddag lokal tid.