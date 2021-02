Hotel afslører Trumps vilde krav

Der er strenge krav, når man har Donald Trump til bords.

Det fortæller personale på den nu tidligere præsidents hotel ikke langt fra Det Hvide Hus.

I de seneste fire år har Trump International Hotel, der ligger nogle hundrede meter fra præsidentboligen på Pennsylvania Avenue i den amerikanske hovedstad, haft det forhenværende præsidentpar til middag adskillige gange.

Og det er ikke småting, der bliver forventet, når familien Trump indtager restauranten.

Donald Trump får næsten altid samme menu, fortæller personalet. Foto: Andrew Harnik/AP

Magasinet Washingtonian har fået fat i et dokument, der fortæller personalet, hvordan en række vigtige gæster skal behandles.

'Standard Operation Procedure' hedder dokumentet, der ifølge Hillreporter.com offentliggøres i magasinets martsudgave.

Her står blandt andet, at Donald Trump altid vil have sin steak 'well done', og den skal altid være den største på bordet.

Når han skal have en Cola Light, er der en procedure på syv skridt, der skal overholdes. Det gælder blandt andet, hvor tjeneren berører flasken, og Trump skal altid høre låget eller kapslen, når den tages af.

Ketchupflasken fra Heinz skal åbnes foran ham, så han kan se, at det er en ny flaske.

Nej til persille

Donald Trump får næsten altid samme måltid: rejecocktail, en steak og så pomfritter.

Hans kone, Melania, kan ikke lide persille og purløg. Hun sendte engang sin ret ud igen, fordi der netop var persille og purløg på.

Washingtonian kan også berette om andre særheder. Blandt andet, at det synlige personale i hotellets lobby blev tvunget til at klæde sig, som om de var ansat som studieværter på tv-stationen Fox News - engang Trumps favoritkanal.

Avisen fortæller om bartendere i lobbybaren, som kunne tjene 100.000 dollar om året, over 600.000 kroner, i løn og drikkepenge.

