Hulk risikerer kroniske sygdomme: Forskere vurderer superheltes helbred

Forskere har påført sig heltekappen under coronanedlukningen og set 24 Marvelfilm udgivet mellem 2008 og 2021.

Det har de gjort for at gøre os klogere på superheltenes helbred, fysisk som psykisk, hvad vi kan lære af det, og hvilken alderdom de hver især går i møde.

Forskningen har ført til et fagfællebedømt studie, som de har fået udgivet i tidsskriftet The BMJ’s juleoplag, skriver Videnskab.dk.

Men hvordan er det nu lige, man udfører et sundhedstjek på Black Widow eller Hulk?

Jo, forskerne målte på de positive og negative parametre, vi kender til, for sund aldring.

De positive først:

Superheltene var alle gode til at indgå i en fast rutine bestående af konditions- og styrketræning. Som mange ved, er begge faktorer forbundet med en sund alderdom.

Superheltene lod alle til at have en høj grad af social interaktion, som er forbundet med reduktion af risiko for demens.

At modnes med ynde bliver også sat i forbindelse med at opleve meningsfuldhed i tilværelsen. Det sammenlagt med et positivt syn på livet og modstandsdygtighed over for modgang, ja, så skulle udsigterne være gode. Tre faktorer Marvels superhelte også kan sætte flueben ved.

Og bortset fra Thor og Iron-Man så drikker superheltene ikke over sundhedsmyndighedernes anbefaling. Når de så heller ikke ryger, så kan de håbe på endnu større sandsynlighed for at leve længere og bedre.

Forskerne blotlagde superheltenes tendens til at blive udsat for meget støj, luftforurening og utallige hovedtraumer, som altså øger risikoen for demens og livsforandrende fysiske skader og handicap.

Forskerne kiggede også på individuelle analyser af de fem Marvel-helte. Nogle med bedre forudsætninger end andre.

Både Black Panther og Iron-Man er ekstremt velhavende og intelligente, som man forbinder med mindre chance for demens.

Black Panther tager dog føringen, da han også er vegetar.

Og så til dem, som kæmper lidt mere end andre:

Hulk bakser med hjerteproblemer, en høj BMI og befinder sig næsten hele tiden i en tilstand af vrede. Og det, mener forskerne altså, sætter ham i forhøjet risiko for svære kroniske sygdomme.

Black Widows traumatiske barndom gavner hende tilsyneladende ikke, da det øger hendes chance for at hive både fysisk og psykisk sygdom til sig.

Så er der Spiderman. Forskerne spår umiddelbart en fin tid på plejehjem for ham; med olympisk fleksibilitet, flot styrke og smidighed nedsætter Spiderman nemlig chancen for ikke at falde som gammel.

Dog kritiserer forskerne Spidermans hang til at være ude om natten.

For teenagere som Peter Parker anbefales at få 8-10 timer søvn. Så Peter Parker står overfor helt andre udfordringer end onde skurke. Forskerne siger nemlig, at søvnmangel kan lede til overvægt, dårligt mentalt helbred og forøget risiko for at komme til skade.

Derfor opfordrer forskerne heltene til også at finde løsninger på livskvalitet og sundhedsfremme i stedet for kun at jagte lilla aliens og højteknologiske robotter.

