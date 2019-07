Husker du Snowball? Verdenskendt kakadue opfinder selv sine egne dansetrin

Kakaduen Snowball giver den blandt andet gas til Queens megahit ’Another One Bites The Dust’

Papegøjen Snowball blev for 10 år siden kendt flere steder i verden, da en video af den danseglade kakadue gik viralt på youtube, hvilket fik forskere til at fatte interesse.

Amerikanske forskere satte sig hurtigt for at undersøge, om Snowball kunne høre musikkens beat, eller om det bare var tilfældige bevægelser.

Det viste sig, at det rent faktisk er musikkens lyde, som får kakaduen til at danse. Nu har flere forskere undersøgt det dansende vidunder yderligere.

Det skriver Videnskab.dk, der har en video med kakaduen, der danser til Queens megahit 'Another One Bites the Dust'.

I det videnskabelige tidsskrift Current Biology har forskere publiceret en artikel, som påpeger, at kakaduen ydermere finder på sine helt egne dansemoves. Og det er lidt af en bedrift.

I en enkelt videosekvens af en dansende Snowball, analyserede forskerne sig frem til, at danseduen udførte hele 14 forskellige dansemoves.

- Vi var virkelig forbløffede. Det ser ud til, at det at danse til musik ikke kun er et produkt af den menneskelige kultur, siger Aniruddh Patel, professor i psykologi ved Tufts University i Massachusetts i The Guardian.

Han undersøgte Snowball første gang for 10 år siden og har også været med til at udarbejde den nye videnskabelige artikel om fuglen.

Forskerne fandt i de første undersøgelser ud af, at fuglen kunne danse hurtigere og langsommere i takt til musikkens beat, som forskerne kunne skrue op og ned for.

Nu har de opdaget, at kakaduen ser ud til at vælge hvilke dansetrin, den vil udføre.

I den videnskabelige artikel i Current Biology beskriver forskerne, at de filmede Snowball danse tre forskellige gange til sange af kunstnerne Queen og Cyndi Lauper.

Derefter kiggede de på still-billeder af videosekvenserne.

Flere af dansetrinene var ikke nogen, som Snowballs ejer havde udført. Og det antyder, at fuglen selv har fundet på dem.

