Hvad har corona lært dig: Ritt Bjerregaard

Hvad kan coronakrisen føre med sig af godt?

– Kriser giver mulighed for at se i øjnene, at alt ikke behøver at blive ved det gamle. De er en chance for at prøve noget nyt og anderledes.

– Mange af os er blevet opmærksomme på den nære verden, både i familierne og i forhold til Danmark.

– For samfundet håber jeg, at vores sundhedsmyndigheder lærer af coronakrisen. Ikke mindst så de sørger for, at der er et kriseberedskab.

– I en norsk avis så jeg, at den tidligere chef for WHO Gro Harlem Brundtland allerede i oktober 2019 havde advaret og anbefalet, at landene indstillede sig på, at der inden længe ville komme en pandemi. Der skulle opbygges et beredskab. Det virker ikke, som om de danske myndigheder overhovedet gjorde noget ved det. Flere af myndighederne mente, at virussen aldrig ville komme til Danmark. Tænk bare på manglen på ansigtsmasker og testmateriale.

Hvad har du personligt lært af coronakrisen?

– At tage det roligt, og at det er muligt at gøre det.

Hvad håber du Danmark har lært?

– At tro meget mindre på bureaukratiet d.v.s. embedsfolkene. Det har glædet mig, at statsminister Mette Frederiksen adskillige gange har understreget, at hun talte om politiske løsninger. Altså ikke bureaukratiske.

– Det stikker meget dybt med bureaukratiet, der har overtaget magten i ministerierne og mange andre steder.

– Embedsmænd har sikre stillinger. Selv når de bliver forflyttet, fordi de ikke har passet deres arbejde, sker det med fortsat høj løn og tit med en fin ny stilling. Politikere forgår, embedsmænd består!

– Topembedsmændenes løn er større end ministrenes.

– Det duer ikke og må ændres. Det politiske skal styrkes. Her bliver virkelig noget at tage fat på.

Hvad ser du gerne være væk, når vi når frem til et Danmark efter coronaen?

– At vi holder op med at arbejde for at kunne holde ferie. At vi besinder os på, at tilværelsen rummer så meget mere end ferie under varmere himmelstrøg.

– Og så kunne jeg godt tænke mig, at mistilliden til de asiatiske lande blev mindre. Sundhedsmyndighederne kunne have lært så meget af f.eks. Sydkorea, der både kæmpede med Mern og Sars virussen.

Vil danskerne være forandrede af krisen?

– Ja selvfølgelig. For nogle har coronaen været en rystende oplevelse: Nærtstående er døde, livsværker har måttet lukke ned, arbejdsløsheden har givet stor usikkerhed om fremtiden.

Andre har fået chancen for at lægge livet om med mere tid til det nære: Børn og gamle.

Vil du selv være forandret?

– Forhåbentlig vil jeg skønne mere på alle de tilbud, København giver mig. Besøg på cafeer og restauranter med venner, museerne, teatrene af mange slags og ikke mindst symfoniorkesteret.

– Det er blevet tydeligt for mig, hvor vigtigt det er fysisk at være til en koncert, se musikerne og være sammen med andre mennesker og ikke kun være hjemme og lytte.

