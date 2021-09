Hver anden tankstation er tørlagt i visse britiske områder

Oppositionsleder Keir Starmer mener, at benzin-krisen i Storbritannien er regeringens skyld.

Chauffør- og forsyningskrisen tager til i Storbritannien, hvor en stor andel af tankstationerne er løbet tør for brændstof.

Erhvervsorganisationen Petrol Retailers Association (PRA), som repræsenterer 65 procent af britiske tankstationer, oplyser, at mellem 50 og 90 procent af dens medlemmer i nogle områder er løbet tør.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi ser desværre panikkøb af brændstof i mange dele af landet, siger PRA-direktør Gordon Balmer.

- Vi har brug for noget ro. Lad venligst være med at panikkøbe: Hvis folk dræner netværket, så bliver det en selvopfyldende profeti.

Krisen er opstået, efter at flere chaufførers mulighed for at arbejde i Storbritannien er blevet forringet af briternes exit fra EU.

Derudover har det på grund af coronapandemien ikke været muligt at udligne tabet af udenlandske chauffører ved at uddanne nye.

Det har betydet, at der mangler arbejdskraft, der kan fragte benzin og varer til tankstationer og dagligvarebutikker.

Ifølge BBC har den britiske regering overvejet at bringe hæren ind for at fragte brændstof til stationerne.

Men miljøminister George Eustice afviser, at det skulle være nødvendigt.

- Den eneste grund til, at vi ikke har benzin på stationerne, er, at folk køber benzin, når de ikke har brug for det, siger Eustice ifølge BBC.

Han forudser, at situationen vil blive mere rolig, når ængstelige bilister har fået benzin på deres biler.

Derudover gentager han regeringens opfordring om at handle som normalt.

Cirka 25.000 udenlandske chauffører har forladt de britiske øer i forbindelse med brexit og er flyttet til det europæiske fastland. Det skriver Reuters.

Ifølge den britiske transportsektor mangler der i øjeblikket cirka 100.000 lastbilchauffører i Storbritannien.