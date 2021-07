Hviderussisk præsidentudfordrer idømt 14 års fængsel

Den tidligere præsidentudfordrer i Hviderusland Viktor Babariko er ved en domstol blevet idømt 14 års fængsel for korruption.

Det rapporterer lokale medier og russiske nyhedsbureauer.

Babarikos stab fastholdt forud for kendelsen, at anklagerne mod ham er fabrikerede for at forpurre hans politiske ambitioner.

Babariko forsøgte at stille op mod landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, ved præsidentvalget sidste år. Han blev imidlertid anholdt i juni og lykkedes derfor aldrig med at registrere sig som præsidentkandidat.

Aleksandr Lukasjenko har været ved magten i Hviderusland siden 1994. Han bliver betegnet som 'Europas sidste diktator'.

Internationale observatører og oppositionen i landet mener, at der foregik svindel ved præsidentvalget sidste år. Det har Lukasjenko hele tiden afvist.

Sagens anklagere gik efter 15 års fængsel til Babariko for de påståede forbrydelser. Babariko har hele tiden fastholdt sin uskyld i sagen.

Marie Struthers, der er Amnesty Internationals direktør for Østeuropa og Centralasien, betegner det som en politisk motiveret dom i et land med 'en stadig mere undertrykkende regering'.

- Viktor Babariko er blevet et mål, fordi han vovede at udfordre Aleksandr Lukasjenko, og nu betaler han prisen for dette mod med sin frihed, siger Struthers.

- Viktor Babariko er en samvittighedsfange, der udelukkende bliver retsforfulgt for den fredelige udøvelse af sine menneskerettigheder, herunder frit at ytre sine politiske holdninger.

Da Babariko blev forhindret i at stille op ved sidste års præsidentvalg, gik tre kvinder sammen for at lede oppositionens valgkampagne.

Maria Kolesnikova, en af hans allierede, gik sammen med Svetlana Tikhanovskaja og Veronika Tsepkalo.

Kolesnikova er fængslet i Hviderusland. Tsepkalo er flygtet ud af landet. Og Tikhanovskaja, der stillede op mod Lukasjenko som oppositionens hovedkandidat, er flygtet til Litauen, hvorfra hun forsøger at lede oppositionen.

Siden præsidentvalget har der været omfattende protester i Hviderusland. De er fortsat, selv om de hviderussiske myndigheder har slået hårdt ned på dem og anholdt flere tusinder.

Vestlige stormagter som EU, USA og Storbritannien har alle pålagt Hviderusland sanktioner i kølvandet på præsidentvalget.