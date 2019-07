Hylder indisk 'børnefabrik': - Vidunderligt

Ekstra Bladet har sikret sig rettigheder til at vise dokumentarer fra skæve og lukkede universer. Du kan blandt andet se, hvordan det er at være medlem af verdens største kriminelle organisation, få fortalt hvordan det er at fortryde at skifte køn, opleve livet på en boreplatform og se hvordan afrikanske kvinder lærer at forsvare sig selv i de kenyanske slumkvarterer mod voldtægter.

Tryk her for at se dokumentarerne +Play-universet.