I Østrig genåbner tusindvis af butikker tirsdag

Østrig løsner som et af de første lande i Europa de restriktioner, som er indført for at begrænse virusudbruddet.

Tusindvis af butikker i Østrig genåbner således tirsdag.

Østrig reagerede på udbruddet ved for fire uger siden at lukke skoler, barer, restauranter, store dele af detailhandlen og andre steder, hvor mange personer samles, som teatre og stadioner.

Regeringen har også opfordret folk til at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt.

Indtil videre har Østrig registreret 368 dødsfald relateret til coronavirusset. Det er lavere end de daglige dødstal i flere af de store europæiske lande, som dog også har større befolkninger.

Den daglige stigning i antal nye smittetilfælde er desuden mindsket til langt under ti procent i forhold til den foregående dag.

- Økonomisk ønsker vi også at komme ud af denne krise så hurtigt som muligt og kæmpe for hver arbejdsplads i Østrig, lød det i et åbent brev til befolkningen fra kansler Sebastian Kurz i påskeweekenden.

Kurz beskrev i sidste uge, hvordan den gradvise åbning vil ske.

Butikker med et areal på op til 400 kvadratmeter samt havecentre og byggemarkeder bliver de første, som får lov til at åbne igen. Fra den 1. maj følger indkøbscentre, større butikker og frisører efter.

Og fra midten af næste måned kan hoteller og restauranter begynde at slå dørene op igen, sagde Østrigs kansler.

I nabolandet Tyskland har forbundskansler, Angela Merkel, tirsdag indkaldt sin regering til en drøftelse af sundhedsmyndighedernes anbefaling af, om Tyskland kan begynde at lempe coronatiltag.

Verdenssundhedsorganisationen WHO advarede fredag om, at en 'ophævelse af restriktioner kan føre til en dødelig opblussen' af udbruddet.