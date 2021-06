Indien melder om ny bekymrende Delta-variant

I Indien ses nu en ny variant af covid-19. Varianten kaldes Delta plus og er ifølge regeringen 'en bekymrende variant'.

Indiske delstater rådes derfor til at øge antallet af test, rapporterer blandt andet Reuters og BBC.

I forvejen har Delta-varianten spredt sig ud over Indiens grænser, heriblandt til Danmark.

Den er mere smitsom end tidligere versioner af covid-19 og er på vej til at blive dominerende i verden.

Der er fundet 16 tilfælde af Delta plus i den indiske delstat Maharashtra, oplyste sundhedsminister Rajesh Bhushan på et pressemøde tirsdag.

Han fortalte, at Delta plus - også kendt som AY.1 - spredes lettere, binder sig lettere til lungernes celler og muligvis er resistent over for immunbehandlinger.

Delta plus er i familie med den allerede udbrudte Delta-variant, som blev identificeret sidste år i Indien.

Den vurderes at have drevet den dødelige anden bølge af covid-19 frem til sommeren, som har kostet mange indere livet.