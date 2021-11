Indien ophæver landbrugslove efter massive demonstrationer

Indiens premierminister, Narendra Modi, vil ophæve tre landbrugslove, som indiske landmænd har protesteret mod i over et år.

- I dag er jeg kommet for at fortælle jer, at vi har besluttet at ophæve alle tre landbrugslove, siger Modi i en tale fredag.

- Senere på måneden vil parlamentet gennemføre den forfatningsmæssige proces for at ophæve disse tre landbrugslove.

Lovene, som regeringen indførte i september 2020, åbner for, at landmænd kan sælge deres varer direkte til grossister uden at skulle gennem et marked, der er reguleret af regeringen.

Regeringen argumenterede for, at det vil give landmændene mulighed for at få bedre priser. Men landmændene siger, at det modsatte er tilfældet, fordi de ikke har den samme styrke i prisforhandlingerne længere.

Siden november sidste år har indiske landmænd været på gaden for at demonstrere mod lovene.

Til en demonstration i begyndelsen af september i år var 500.000 landmænd mødt frem, vurderede politiet i byen Muzaffarnagar, hvor demonstrationen fandt sted.

Det var den hidtil største demonstration i sagen. Den fandt sted i landets mest folkerige delstat, Uttar Pradesh, der er præget af et enormt landbrug.

Landbruget udgør generelt en stor del af den indiske økonomi. 15 procent af Indiens bnp på knap 17.700 milliarder kroner kommer fra landbrug.

Og arbejderne bag de 15 procent var for alvor begyndt at sætte Modi under pres på grund af de nye landbrugslove.

I september sagde fagforbundet Samyukt Kisan Morcha, som består af 40 fagforeninger, at det ville opfordre folk til ikke at stemme på Modi og hans konservative hinduistiske parti, BJP.

Og i månederne op til demonstrationen i Muzaffarnagar slog titusindvis af landmænd lejr ved hovedvejene ind til den indiske hovedstad, New Delhi, for at vise deres modstand mod de upopulære landbrugslove.