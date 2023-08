Indisk fartøj skriver rumhistorie og lander på Månens sydpol

Søndag styrtede det russiske månefartøj 'Luna 25' ned på månen, efter at det kom ind i et 'ukontrolleret kredsløb'. Men noget tyder på, at vi er trådt ind i en ny fase af rumkapløbet. Måne-styrtet er blot et af mange nylige forsøg på at generobre månen. TXre dage efter Ruslands landingsforsøg har Indien også månelandings-debut. Og for første gang i over 50 år får vi måske også snart mennesker på månen

Det indiske rumfartøj 'Chandrayaan-3' er onsdag eftermiddag dansk tid landet på Månens sydpol.

Det bekræfter tv-optagelser fra det indiske kontrolcenter.

Det er første gang nogensinde, at det lykkes at lande et fartøj på den del af Månen. Landingen betragtes derfor som et meget stort gennembrud for indisk rumfart.

Den kommer, fire år efter at Indien forsøgte at lande et tilsvarende ubemandet rumfartøj. Det blev knust ved landingen.

Det er mindre end en uge siden, at Rusland forgæves forsøgte at lande på Månens sydpol med et rumfartøj. Også det blev ødelagt ved landingen.

Indiens mission anses for værende meget vigtig for den fremtidige udforskning af Månen. Og meget vigtig for Indiens selvforståelse som en rummagt.

Inden landingen lød det fra Carla Filotica fra selskabet SpaceTec Partners, at det vil gøre det muligt for Indien at udforske, om der er vand i form af is på Månen. Og dette er meget vigtigt for opsamlingen af data og videnskaben om Månens geologi.

Vand på Månen kan få stor betydning ved fremtidens rumekspeditioner. For vand kan give brændstof, ilt og drikkevand.

Der var onsdag i Indien en næsten feberagtig stemning forud for den planlagte månelanding. Der var kæmpeoverskrifter i landets aviser, og tv-kanalerne fulgte nonstop nedtællingen til landingen.

Fartøjet 'Chandrayaan-3' landede klokken 18.04 indisk tid - 14.34 dansk tid.

- På denne glædelige dag vil jeg gerne henvende mig til hele verdens befolkning, siger Indiens premierminister, Narendra Modi, efter landingen.

- Indiens succesfulde månemission er ikke kun Indiens. Succesen tilhører hele menneskeheden, tilføjer han.

Det tog 'Chandrayaan-3' knap seks uger at nå frem til Månen.

Det er noget længere tid, end det gjorde for fartøjerne i de amerikanske Apollo-missioner i 1960'erne og 1970'erne. De brugte meget kraftigere raketter og tilbagelagde turen på nogle få dage.