Indlagt efter overfald af passager

Efter en stewardesse fra flyselskabet Southwest Airlines bad en passager om at forlade flyet, blev hun både fysisk og psykisk overfaldet af passageren.

Det førte til en hospitalsindlæggelse for stewardessen.

Det skriver CNN.

Knytnæve

Flyet skulle lette fra Love Field Airport i Dallas Texas og skulle til La Guardia Airport i New York.

Men flyet nåede altså ikke at komme på vingerne, før stewardessen blev fragtet til hospitalet i Dallas lørdag aften.

Hun er udskrevet igen.

Den voldelige passager hedder Arielle Jean Jackson. Hun er 32 år gammel, og i følge politiet i Dallas skulle hun blandt andet have slået stewardessen med en knyttet næve i hovedet.

Hun er derfor tiltalt for groft overfald, og hendes kaution ligger på 10.000 dollars eller cirka 65.000 danske kroner.

Flyselskaber i USA har oplevet flere problemer med passagerer efter corona. Foto: Ritzau Scanpix

Corona-relateret

Stewardessen er udskrevet igen, og er nu hjemme for at komme sig.

Det er ikke første gang, at flyselskaber oplever overfald på deres medarbejdere. Særligt i forhold til corona-restriktioner oplever flyselskaberne, at det går ud over deres personale. Flypersonale i USA har siden starten af 2021 oplevet 5.114 episoder, hvor passagerer har været til gene. I 70% af de tilfælde drejer det sig om at bære maske.