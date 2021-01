Indonesere er fanget i murbrokker fra hospital efter jordskælv

Redningsarbejdere søger efter adskillige patienter og hospitalsansatte, der er fanget under murbrokkerne på et hospitalet.

Hospitalet blev jævnet med jorden, da et kraftigt jordskælv ramte den indonesiske ø Sulawesi.

- Det er helt kollapset. Der er patienter og hospitalsansatte, der er fanget under murbrokkerne, og vi prøver nu at nå frem til dem, siger Arianto fra beredskabet i Mamuju, der er Sulawesis største by.

Mindst 26 mennesker har mistet livet som følge af jordskælvet, der indtraf lige efter midnat lokal tid natten til fredag med en styrke på 6,2.

Tidligere fredag meldte landets katastrofeberedskab om mindst tre døde.

- Den seneste oplysning, vi har, er, at 26 mennesker er døde. Alle i byen Mamuja. Antallet kan stige, siger Ali Rahman fra katastrofeberedskabet i byen.

Flere hundrede er desuden såret. Det melder indonesiske myndigheder fredag.

Ud over hospitalet er mere end 300 huse og en militærbygning blevet ødelagt.

Flere personer meldes at være fanget under sammenfaldne bygninger, og de indonesiske myndigheder arbejder fortsat på at få et overblik over situationen.

Redningsarbejdere forsøger også at nå ud til en familie på otte fanget under murbrokkerne i deres ødelagte hjem.

Landets katastrofeberedskab meldte tidligere fredag, at mindst et hotel var kollapset.

Tusinder af beboere flygtede fra deres hjem midt om natten og har søgt midlertidigt tilflugt.

En beboer fra Mamuju siger, at der i hele byen er sket alvorlige skader, men katastrofens fulde omfang og antallet af tilskadekomne er endnu uklart.

- Vejene er revnet, og mange bygninger er kollapset, siger den 28-årige borger Hendra.

- Jordskælvet var meget kraftigt. Jeg vågnede og skyndte mig væk med min kone, tilføjer han.

Jordskælvet havde en dybde på 18 kilometer under jorden ifølge US Earthquake Institute.

Efter jordskælvet er risikoen for en tsunami meget høj, vurderer Sulawesis meteorologiske institut.