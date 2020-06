Indpakningskunstneren Christo er død - blev 84 år

Kunstneren Christo Vladimirov Javacheff er søndag død i en alder af 84 år.

Det skriver flere medier, herunder nyhedsbureauet AFP, med henvisning til en meddelelse på en officiel Facebook-side.

Han døde af naturlige årsager i sit hjem i New York City, fremgår det af meddelelsen.

Christo, som kunstneren typisk bare blev kaldt, er især berømt for at omdanne kendte bygninger som Rigsdagen i Berlin ved at pakke dem ind i stof.

Bulgareren Christo samarbejdede med sin kone igennem 51 år, Jeanne-Claude, indtil hun døde i 2009.

Deres store kunstværker kunne tage år at forberede og var dyre at opføre. Men de var oftest kortvarige og blev taget ned igen efter uger eller måneder.

For at finansiere deres store og ambitiøse projekter og samtidig opretholde deres kunstneriske frihed solgte parret igennem årene deres forberedende arbejde såsom collager og tegninger til meget høje priser.

- Christo levede sit liv fuldt ud og drømte ikke kun om det, der syntes umuligt, men realiserede det, står der i en udtalelse fra hans kontor, ifølge AFP.

- Christos og Jeanne-Claudes kunstværker bragte folk sammen i fælles oplevelser på tværs af kloden, og deres kunst lever videre i vores hjerter og minder.

I udtalelsen fremgår det, at et sidste projekt fra Christo stadig mangler at blive gennemført. Projektet vedrører Triumfbuen i Paris og går under navnet 'l'Arc de Triomphe, Wrapped'.

Projektet står i øjeblikket til at kunne ses fra 18. september til næste år, efter at det tidligere er blevet udskudt.

Det er udbruddet af coronavirus, som har været årsag til udskydelsen.