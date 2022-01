Indsatte brugt som forsøgskaniner

De fik angiveligt at vide, at pillerne bare var 'vitaminer, antibiotika og steroider'.

Det fremgår af det søgsmål anlagt af fire indsatte ved et fængsel i den amerikanske delstat Arkansas.

Ifølge The Guardian beskriver mændene, at de ikke vidste, at de blev behandlet med ivermectin (et antiparasitisk præparat, der blandt andet bruges til behandling af fnat), i en form for coronabehandling.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

En æske med præparatet ivermectin. Foto: Ritzau Scanpix

Sagsøger sherif og læge

Ivermectin blev sidste år fremhævet på særligt sociale medier, som et præparat der kunne bruges mod corona. Det har både den danske lægemiddelstyrelse og amerikanske sundhedsmyndigheder taget afstand fra, og meddelt, at præparatet ikke bør bruges i forbindelse med coronabehandling.

Det er American Civil Liberties Unions (ACLU) afdeling i Arkansas, som lægger sag an på vegne af de fire indsatte imod Washington County fængsels sherif, Tim Helder, og læge, Robert Karas.

Sidste august afslørede Helder, at lægemidlet var blevet ordineret til indsatte med corona.

Diarré og blodig afføring

'Søgsmålet anklager de tiltalte for at have givet ivermectin til fængslede personer uden forudgående informeret samtykke med hensyn til præparatets slags, indhold eller potentielle bivirkninger', skrev ACLU i en pressemeddelelse i sidste uge.

Efter de indsatte fik ivermectin oplevede de bivirkninger som sløret syn, diarré, blod i afføring og mavekramper.

Lægen, Karas, sendte et brev til, hvad der tilsvarer Styrelsen for Patiensikkerhed, og beskrev, at han havde behandlet 254 indsatte med præparatet.

Styrelsen skal derfor også tage stilling til, om de vil gå videre med sagen i forhold til det manglende samtykke.