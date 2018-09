Ingen ændringer i Knuthenborg efter bavianen blev kørt ned

I går blev en bavian kørt over af den traktortrukne abebus og efterfølgende aflivet i Knuthenborg Safaripark. Zoologisk chef, Rasmus Nielsen, har ikke tænkt sig at ændre på noget

I går blev en vild og lidt for vovet kappebavian kørt over af den traktortrukne abebus i Knuthenborg Safaripark.

I ti minutter lå bavianen og led. Herefter kom to dyrepassere kørende og parkede to biler foran bavianen for at afskærme aflivelsen.

Privatfoto

Thomas Jensen, der stod og ventede på sine børn skulle komme forbi i den næste abebus, syntes, at det var en voldsom oplevelse.

- Den blev slået fire gange med et jernrør ved hoved, det var sikkert humant nok, men der var mange børn til stede, siger Thomas Jensen.

Han fortæller, at børnene var meget nysgerrige efter at følge med i aflivelsen, og at de sagtens kunne se, hvad der skete.

Ingen ændring

I går fortalte Zoologisk chef i Knuthenborg, Rasmus Nielsen, at der ville blive holdt et møde, hvor de ville evaluere på gårsdagens hændelse.

I dag fortæller Rasmus Nielsen, at de har besluttet ikke at ændre praksis. Abebussen kører som før en tur på ti minutter igennem anlægget med de nu 59 bavianer.

- Jeg er stolt af den måde vores personale håndterede situationen. Vi formåede at aflive dyret på den mest forsvarlige måde, samtidig med at vi skærmede for aflivelsen. Det er en uheldig hændelse, der dog sker så sjældent, at det ikke er relevant at ændre på vores køreture.

- Hvis det sker igen, vil vi evaluere på hændelsen endnu engang for at se, om der skal gøres noget anderledes.

Rasmus Nielsen oplyser, at en bavian tidligere er blevet aflivet i Knuthenborg Safaripark.